Previsioni del prezzo dell’olio d’oliva: nessuna fine in vista per un notevole rally

L’aumento dei prezzi dell’olio d’oliva è continuato questa settimana mentre l’industria si prepara a ulteriori venti contrari mentre le forniture diminuiscono e la domanda rimane a un livello elevato. I dati compilati da YCharts mostrano che l’olio d’oliva è salito a $ 8,599 lunedì, il livello più alto mai registrato dopo aver iniziato l’anno a $ 5,792.

L’impatto del clima estremo sull’olio d’oliva

Le preoccupazioni per il cambiamento climatico si sono diffuse negli ultimi anni mentre i paesi di tutto il mondo attraversano una siccità prolungata. L’Europa non è stata lasciata indietro in questa crisi, con la maggior parte dei paesi che attraversano un caldo estremo e il fiume Reno che inizia a prosciugarsi.

Di conseguenza, la produzione agricola in paesi come l’Italia e la Spagna si è deteriorata per un certo periodo, nonostante l’aumento della domanda. L’olio d’oliva è una delle colture in difficoltà, che ha contribuito a spingere il suo prezzo a un livello record.

Dati recenti mostrano che le temperature in paesi come Spagna, Grecia e Italia sono aumentate, raggiungendo i 40 gradi in alcuni giorni. Di conseguenza, gli ulivi stanno perdendo i loro frutti nel tentativo di conservare l’umidità.

Dati recenti mostrano che la produzione spagnola è scesa a 620.000 tonnellate, inferiore alla media quinquennale di 1,3 milioni di tonnellate. La Spagna è il più grande produttore di olio d’oliva, come ho scritto qui . E gli analisti stimano che la produzione europea sarà in media di 700.000 tonnellate, un calo del 30% rispetto alla media quinquennale. A livello globale, la produzione dovrebbe crollare del 20% quest’anno.

La domanda, d’altra parte, è destinata a rimanere più alta mentre l’economia mondiale si riprende e la popolazione continua a crescere. Questo è importante poiché l’olio d’oliva è un prodotto di base che ha usi diversi come cucinare, condire l’insalata, cuocere al forno, cura della pelle, cura dei capelli e medicina. Gli analisti prevedono che il mercato dell’olio extravergine di oliva cresca a un CAGR del 5,30% anche se le forniture diminuiscono.

A influenzare ulteriormente la situazione è che l’olio d’oliva non ha alternative vicine. E anche queste alternative come l’olio di cocco, l’olio di girasole e l’olio di mandorle risentono del forte caldo.

Previsioni del prezzo dell’olio d’oliva

Le prospettive per i prezzi dell’olio d’oliva sono ancora rialziste a causa dello squilibrio tra domanda e offerta. Pertanto, la prossima importante resistenza da tenere d’occhio sarà a 9.000 dollari. Una rottura al di sopra di quel livello vedrà i prezzi dell’olio d’oliva vicino alla resistenza cruciale a $ 10,000.

