Chancer ($CHANCER): un antidoto al fallimento del settore play-to-earn?

I token GameFi sono fioriti dopo due anni esplosivi che hanno portato la loro capitalizzazione di mercato a 27 miliardi di dollari all’inizio del 2022. Tuttavia, i difetti fondamentali nel concetto di gioco per guadagnare hanno portato il settore di mercato che una volta attirava i migliori influencer e investitori a precipitare a 3 miliardi di dollari di valore di mercato nel 2023.

I problemi del modello intrinseco intaccano i mercati P2E

Noti sviluppatori ritengono che i giochi P2E falliscano poiché ignorano le meccaniche di gioco coinvolgenti e i flussi di entrate sostenibili. I progetti senza reddito passivo muoiono con il tempo. Ad esempio, i giocatori trovano il gioco per guadagnare meno attraente durante i cali significativi nel mercato delle criptovalute, una narrazione che ha dominato l’anno scorso.

In effetti, i creatori di P2E non sono riusciti a concentrarsi sui meccanismi che attirano e mantengono i partecipanti interessati a flussi di entrate stabili.

Chancer ($CHANCER): rivoluziona i giochi di criptovalute

Nel frattempo, i prossimi giochi online rivoluzioneranno il settore del gioco per guadagnare attirando appassionati di web2 e web3, creando modelli di business sostenibili e migliorando il gameplay. I modelli basati su blockchain aiuteranno a raggiungere questo obiettivo.

Chancer vuole trasformare il crypto gaming con il primo mercato decentralizzato al mondo. La sua piattaforma innovativa consente ai giocatori di selezionare il gioco, le regole preferite e le quote per scommettere contro altri giocatori in tutto il mondo. Piuttosto che operare all’interno dei confini offerti dai bookmaker, Chancer consente ai fan delle criptovalute di creare mercati di scommesse peer-to-peer personalizzati.

Chancer consente ai giocatori di diventare il motore della piattaforma stessa, poiché possono selezionare il gioco a cui giocare, le regole e le probabilità di giocare contro amici e altre persone a livello globale.

Mentre la maggior parte dei concorrenti si concentra sulle migliori occasioni come gli sport, Chancer consente di scommettere su qualsiasi evento. Tutto è trasparente e i partecipanti hanno il controllo completo del gioco.

La prevendita di Chancer, lanciata il 13 giugno 2023, raccoglierà 15.000.000$ in 12 fasi. I giocatori utilizzeranno il token nativo $CHANCER per facilitare le scommesse all’interno della piattaforma.

Gli appassionati possono acquistare il token Chancer tramite il loro sito web ufficiale, scambiato a 0,011$ durante questa pubblicazione.

Le caratteristiche inclusive e multifunzionali del progetto attireranno più investitori crittografici grazie al potenziale reddito passivo.

Dovresti investire in Chancer?

Chancer può essere una piattaforma ideale per gli investitori in criptovalute pronti per un aumento dei redditi passivi. $CHANCER ha un enorme potenziale rialzista come mezzo di scambio all’interno del mercato Chancer. Invezz.com ha riferito che l’altcoin potrebbe prosperare nel 2023 e oltre.

Puoi acquistare Chancer in prevendita, utilizzando BUSD, BNB, USDT ed Ether, per godere di potenziali aumenti di prezzo di 10 volte.

Chancer dà il benvenuto a una nuova era di giochi di criptovaluta, sfruttando la tecnologia blockchain per offrire ciò che il pubblico desidera. Tale modello si tradurrà in un progetto in continua crescita e sostenibile. Puoi unirti a Chancer oggi per goderti i primi giorni del rivoluzionario gioco di gioco per guadagnare.

