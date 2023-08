Previsione del prezzo delle criptovalute dopo lo shakeout: Chancer, Injective

È stata una settimana difficile per le criptovalute poiché il prezzo di Bitcoin ha finalmente raggiunto un breakout ribassista e si è stabilizzato al di sotto del livello di supporto a 26.000$. La maggior parte delle monete e dei token si è ritirata, portando la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a ~ 1 trilione di dollari.

Alcuni analisti ritengono che le criptovalute continueranno a diminuire nelle prossime settimane con il calo della domanda. Altri, invece, ritengono che questo calo sia stato solo uno shakedown, che potrebbe spingere al rialzo i prezzi delle criptovalute. In una nota inviata via e-mail, Nathan Leung, il co-fondatore di Cryptonauts, ha dichiarato:

“Questa potrebbe essere uno degli shakeout finali prima dell’inizio di una nuova ondata di un ciclo rialzista. Di recente, Decrypt ha riportato il numero più alto di detentori di Bitcoin, il che significa che la maggior parte di noi non tocca nemmeno i Bitcoin che ha nel portafoglio. Quello a cui stiamo assistendo è una liquidazione delle posizioni lunghe sui libri degli ordini mentre le posizioni corte divorano il muro degli acquisti”.

Previsione del prezzo di Chancer

Una criptovaluta che non sta attraversando un inverno delle criptovalute è Chancer, una piattaforma in arrivo che ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari nelle ultime settimane. Per chi non lo sapesse, Chancer è una società che cerca di rivoluzionare il settore delle scommesse sportive utilizzando la tecnologia blockchain.

Le scommesse sono una grande industria destinata a prosperare nei prossimi anni. La maggior parte delle aziende del settore ha registrato un aumento a due cifre dei ricavi nel secondo trimestre. Flutter Entertainment, società di Fanduel, ha visto crescere i suoi ricavi di oltre il 25% nella prima metà dell’anno.

Chancer sta cercando di rivoluzionare il settore creando una piattaforma che alla fine sarà gestita da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Inoltre, i possessori di token $CHANCER saranno in grado di creare i propri mercati di scommesse, trasmetterli in live streaming e quindi incassare una parte delle entrate.

La vendita di token di Chancer sta guadagnando più utenti, che utilizzano ETH, USDT, BNB e BUSD per acquistarla. Finora, gli sviluppatori hanno raccolto oltre 1,52 milioni di dollari mentre si avvicinano rapidamente all’obiettivo di 2 milioni. Se questa tendenza dovesse continuare, è probabile che la prima fase della vendita di token si concluda nelle prossime settimane. Puoi acquistare la vendita di token Chancer qui e leggere il white paper qui.

Previsione del prezzo di Injective

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo INJ è crollato duramente giovedì e ha raggiunto un minimo di 6,50$. Poi è rimbalzato ed è stato scambiato a 8$ sabato. Il prezzo si è spostato al di sopra della linea di tendenza ascendente mostrata in nero. È anche passato al livello di consolidamento delle medie mobili a 50 e 25 giorni.

Guardando indietro, il prezzo di Injective ha formato un modello double-top a 9,880$ la cui neckline era a 5,4113$. Pertanto, è probabile che l’attuale rimbalzo del prezzo INJ sia un rimbalzo del gatto morto, che probabilmente lo vedrà riprendere la tendenza al ribasso. Il livello immediato da tenere d’occhio sarà a 6,56$.

