L’indice Nifty 50 si è ritirato: comprare il ribasso o vendere il ribasso?

L’indice Nifty 50 si è ritirato nelle ultime settimane poiché gli investitori si sono concentrati sul mercato obbligazionario e hanno iniziato a prendere profitti. Dopo essere salito al massimo record di ₹ 19.988 a luglio, l’indice è sceso del 3% a ₹ 19.397. Nonostante il ribasso, l’indice blue-chip indiano è salito di oltre il 15% rispetto al livello più basso di marzo.

Le azioni globali crollano

Nelle ultime settimane i titoli azionari globali hanno registrato un calo a causa dell’intensificarsi dei timori sul mercato obbligazionario e sul rallentamento della Cina. Negli Stati Uniti, indici come il Nasdaq 100 e l’S&P 500 sono scesi di oltre il 5% rispetto ai massimi da inizio anno.

I rendimenti obbligazionari statunitensi, che si muovono in modo inverso al prezzo, sono balzati al livello più alto da oltre un decennio. Il rendimento del decennale è balzato al 4,30%, mentre quello del trentennale è salito al 4,38%. Questa performance significa che la Fed probabilmente continuerà ad aumentare i tassi di interesse nelle prossime riunioni.

Anche l’indice Nifty 50 si è ritirato a causa delle preoccupazioni sulla Cina. Come ho scritto qui , l’economia cinese sta rallentando a un ritmo più veloce del previsto. L’economia sta affrontando sfide cruciali in termini di domanda, demografia, debito e disaccoppiamento. Ciò è degno di nota poiché la maggior parte delle aziende indiane ha alcune operazioni in Cina.

Le notizie più recenti di Nifty 50 riguardavano Jio Financial, una società di proprietà di Reliance Industries. Jio Financial, che ha una partnership con Blackrock, ha visto le sue azioni crollare dopo essere stata quotata in borsa.

La maggior parte delle società presenti nell’indice si è ritirata negli ultimi 30 giorni. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries e SBI sono crollati di oltre il 10%. Altri ritardatari principali sono stati Kotak Mahindra, Hero Motorcorp e Bajaj Auto.

D’altro canto, i migliori risultati nell’indice Nifty 50 sono stati Cipla, Adani Ports e Zona Economica Speciale, NTPC e Adani Enterprise. Tutte queste azioni sono aumentate di oltre il 10%.

Previsioni dell’indice Nifty 50

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Nifty 50 si è ritirato nelle ultime settimane. Si è ritirato dal massimo da inizio anno di ₹ 19.988 a ₹ 19.397. Sul grafico giornaliero, l’indice ha formato un canale discendente mostrato in verde. È rimasto al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni.

L’indice Nifty 50 rimane al di sopra dell’importante supporto a ₹ 18.896, il punto più alto del novembre dello scorso anno. Pertanto, credo che per ora valga la pena acquistare questo calo. Il mio obiettivo è che l’indice testi nuovamente il supporto a ₹ 18.900 e poi riprovi la resistenza a ₹ 20.000.

