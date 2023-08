USD/IDR: previsioni sulla rupia indonesiana prima della decisione sul tasso

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il tasso di cambio USD/IDR si è ritirato giovedì mattina in vista dell’imminente decisione sul tasso di interesse da parte della Banca di Indonesia (BoI). Dopo aver raggiunto il picco di 15.363 lunedì, la coppia è scesa ad un minimo di 15.250.

Decisione della Banca d’Indonesia in vista

La Banca d’Indonesia concluderà giovedì la sua riunione di due giorni e emetterà la tanto attesa decisione. Tutti gli economisti intervistati da Bloomberg e Reuters ritengono che la banca lascerà i tassi di interesse invariati al 5,75%.

Li ha precedentemente lasciati intatti negli ultimi incontri. La BoI non è sotto pressione per aumentare i tassi poiché l’inflazione indonesiana è tornata al livello target negli ultimi mesi. L’inflazione è rallentata al 3,08% su base annua a luglio, come ho scritto qui .

Pertanto, gli analisti ritengono che la banca manterrà i tassi stabili per tutto l’anno. Alcuni analisti prevedono un taglio dei tassi di interesse nel quarto trimestre o nel primo trimestre del prossimo anno.

I dati più recenti hanno mostrato che l’economia indonesiana è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre, aiutata dalla crescente spesa pubblica e dei consumi. La spesa delle famiglie è stata sostenuta dalla moderazione dell’inflazione.

Tuttavia, ci sono segnali che l’economia sta rallentando. Recentemente le esportazioni hanno avuto difficoltà in mercati chiave come Cina e India. Come ho scritto all’inizio di questa settimana, ci sono segnali che l’ economia cinese sta rallentando a un ritmo più rapido del previsto.

Anche il tasso di cambio da USD a IDR reagirà moderatamente al prossimo vertice di Jackson Hole negli Stati Uniti. Si tratta di un incontro importante che riunisce i principali funzionari delle banche centrali. Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, fornirà indicazioni su cosa aspettarsi a settembre.

Previsioni USD/IDR

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a rupia si è ritirato negli ultimi giorni. Questo calo è avvenuto quando gli orsi hanno tentato di testare nuovamente l’importante livello di supporto a 15.213, il punto più alto del 10 luglio.

La coppia è rimasta al di sopra della media mobile a 50 giorni, segnalando che gli acquirenti hanno il controllo. Pertanto, le prospettive per la coppia sono rialziste, con il prossimo livello da tenere d’occhio che sarà il massimo di questa settimana di 15.354. Una caduta sotto il supporto a 15.200 sarà ribassista per la coppia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.