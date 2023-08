Chancer risveglia l’interesse per le scommesse decentralizzate, ma quanto è valido come investimento?

Nelle scommesse, sono i bookmaker a controllare il sistema. Decidono su cosa possono scommettere gli utenti, le regole con cui giocare e le quote. Ciò offre ai bookmaker un vantaggio ingiusto e limita le libertà degli scommettitori. Una nuova piattaforma decentralizzata, Chancer, sta sfidando questo approccio alle scommesse. Il progetto ha raccolto 1,66 milioni di dollari in prevendita prima del lancio, poiché gli investitori scommettono molto sullo stile di scommessa unico.

Cos’è Chancer?

Chancer è la prima piattaforma di scommesse decentralizzata al mondo basata su blockchain. La piattaforma applica un modello peer-to-peer (P2P) in cui gli scommettitori piazzano scommesse l’uno contro l’altro. Supponiamo che tu e il tuo amico abbiate aspettative diverse sull’esito di un evento. Puoi creare un mercato Chancer e fare una previsione sull’evento.

Con Chancer, ci sono migliaia di eventi su cui gli utenti possono fare previsioni, ampliando la portata delle scommesse. Pensi che il tuo comico preferito sarà selezionato per un premio importante? Che ne dici invece di scommettere sul fatto che il candidato X vinca le elezioni? Puoi pensare a qualsiasi evento e Chancer ti permette di scommettere su di esso.

Chancer offre anche molta flessibilità. Poiché i mercati Chancer sono creati dagli utenti, gli scommettitori determinano le regole e le quote del gioco. La funzionalità aumenta la trasparenza nelle scommesse e le rende divertenti per gli utenti.

Opportunità di investimento con Chancer

Chancer è attraente per gli scommettitori e gli investitori che cercano un reddito passivo. Gli scommettitori hanno un nuovo modo di piazzare le scommesse e di avere il controllo. Gli utenti vengono ricompensati con token Chancer per le vincite realizzate. Man mano che la piattaforma di scommesse decentralizzata cresce, il valore di Chancer potrebbe salire alle stelle, generando enormi rendimenti.

Il token Chancer potrebbe diventare una criptovaluta sostenibile in grado di fornire rendimenti a lungo termine. Ciò deriva dal caso d’uso reale delle scommesse, uno dei settori in più forte crescita. Investire nel token è vantaggioso per gli investitori che cercano rendimenti a lungo termine.

Gli sviluppatori trarranno vantaggio anche dalla creazione di mercati Chancer. Gli utenti che creano giochi di scommesse attraverso la piattaforma decentralizzata sono attratti dai token Chancer. Inoltre, gli investitori guadagnano puntando il token Chancer o condividendo la piattaforma. Oltre a ciò, i possessori di token Chancer ricevono sconti sulle commissioni per i mercati Chancer a cui creano o a cui partecipano.

Previsione per Chancer e potenziale di prezzo

Gli analisti hanno previsto un aumento di prezzo di oltre il 1.000% per Chancer nel 2023. Questo potenziale di prezzo è realistico, anche se guadagni sostenibili potrebbero essere realizzati nel 2024. Ciò avverrà dopo il lancio della principale piattaforma di scommesse e dopo che Chancer avrà assistito a un aumento dell’utilizzo.

Gli investitori potrebbero iniziare a registrare sostanziali aumenti di prezzo in Chancer nel terzo trimestre del 2023, dopo che il token sarà quotato su Uniswap e altri CEX. Tuttavia, l’aumento dei prezzi nel 2023 potrebbe basarsi su speculazioni, come avviene spesso nei progetti di lancio. Pertanto, il prezzo potrebbe subire volatilità poiché la domanda degli investitori cambia dai vari exchange.

Nel 2024 e oltre, Chancer potrebbe aumentare più di 10 volte man mano che la piattaforma di scommesse cresce. Il valore verrà sbloccato anche dai maggiori casi d’uso come lo staking e il trading sugli scambi.

Perché investire durante la prevendita di Chancer?

Il lancio di Chancer è imminente, e il lancio della piattaforma è previsto all’inizio del 2024. Ciò significa che gli investitori che vogliono acquistare il token durante la prevendita hanno il vantaggio di ottenere l’accesso anticipato una volta lanciata la piattaforma.

Investire in prevendita offre anche la possibilità di acquistare il token ad un prezzo basso. Il token è venduto attualmente al prezzo speciale di 0,011$. Nella fase successiva della prevendita, il prezzo salirà a 0,012$.

Il prezzo di Chancer potrebbe anche cambiare drasticamente dopo la sua prossima quotazione su Uniswap. Come abbiamo visto in passato con altri lanci di alto profilo, la quotazione dei token sblocca valore in un istante. Allora si verificano grandi movimenti dei prezzi. Queste tendenze sottolineano che acquistare Chancer in prevendita è vantaggioso poiché il valore è in qualche modo bloccato.

