L’indice CAC 40 è bloccato in un intervallo ristretto: livelli chiave da tenere d’occhio

L’indice CAC 40 si è mosso lateralmente dopo aver raggiunto il picco di 7.572 euro nell’aprile di quest’anno. L’indice veniva scambiato a 7.331,5 euro, livello in cui si trovava nelle ultime settimane. Questo prezzo è superiore del 30% circa al punto più basso di settembre dello scorso anno.

Restano le preoccupazioni europee e cinesi

Negli ultimi mesi l’indice CAC 40 si è collocato in un range ristretto poiché gli investitori rimangono preoccupati per le economie europea e cinese. I recenti dati economici hanno mostrato che l’economia cinese sta rallentando a un ritmo più rapido del previsto.

Le importazioni e le esportazioni cinesi sono crollate negli ultimi mesi. Allo stesso modo, altri settori dell’economia come la produzione industriale, la produzione manifatturiera e le vendite al dettaglio sono diminuiti di recente.

Pertanto, molti economisti hanno recentemente abbassato la stima dell’economia cinese. UBS ha abbassato le previsioni economiche del Paese al 4,8%, in calo rispetto alla stima di Pechino del 5,0%. Allo stesso modo, anche JP Morgan, Citi e Goldman Sachs hanno abbassato l’outlook.

La Cina è un mercato importante per molte società dell’indice CAC 40. Ad esempio, marchi di lusso come LVMH, Kering ed Hermes svolgono la maggior parte della loro attività in Cina. Allo stesso modo, altri grandi componenti come Airbus, STMicroelectronics, Renault ed EssilorLuxottica hanno la Cina come mercato più grande.

Ci sono preoccupazioni anche per l’economia francese mentre l’economia rallenta. I dati più recenti mostrano che l’economia sta rallentando mentre l’inflazione rimane elevata. Come ho scritto nell’indice DAX , l’economia europea sta registrando un aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto (GNL) a causa di uno sciopero in Australia.

Anche le aziende europee si trovano ad affrontare una profonda crisi di liquidità poiché i tassi di interesse rimangono ostinatamente elevati. I dati pubblicati questo mese hanno mostrato che l’offerta di moneta in Europa è scesa al minimo pluriennale.

Le società con le peggiori performance nell’indice CAC 40 ad agosto sono state Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault e Dassault. D’altro canto, i migliori risultati sono stati Société Générale, TotalEnergies, Credit Agricole e Capgemini.

Previsione dell’indice CAC 40

Il grafico giornaliero mostra che l’indice CAC 40 si è mosso lateralmente negli ultimi mesi. È rimasto tra gli importanti livelli di supporto e resistenza a 7.070€ e 7.508€. L’indice si è spostato leggermente al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni, mentre l’oscillatore stocastico si sta avvicinando al livello di ipercomprato a 80.

Pertanto, nei prossimi giorni l’indice CAC 40 rimarrà probabilmente in questo intervallo. Ulteriori guadagni saranno confermati se il prezzo supererà la resistenza a 7.508€. Una rottura al di sopra di quel livello lo vedrà salire al livello successivo da tenere d’occhio sarà a 7.600€.

