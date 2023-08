Previsioni sul prezzo del succo d’arancia mentre l’uragano Idalia guadagna slancio

Il rally dei prezzi del succo d’arancia ha guadagnato terreno mentre gli investitori si concentravano sugli avvenimenti in Florida, il più grande stato produttore degli Stati Uniti. I dati di TradingView mostrano che martedì i prezzi sono saliti a 3,20 dollari, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 3,31 dollari. Quest’anno è aumentato di oltre il 60% rispetto al livello più basso.

Preoccupa l’uragano Idalia

Il più grande catalizzatore per i prezzi del succo d’arancia è l’uragano Idalia in corso. Secondo i media, l’uragano colpirà la Florida come un evento di categoria 4 più forte del previsto. Allo stesso tempo, si prevede che si verificherà una tempesta più forte del previsto.

Ancora più importante, alcuni rapporti affermano che l’uragano porterà un livello irripetibile di venti dannosi e mareggiate.

I prezzi del succo d’arancia tendono ad essere molto sensibili agli eventi degli uragani in Florida, che è il più grande produttore del paese. In effetti, i prezzi sono rimasti in un forte trend rialzista dopo Irma nel 2017 e Michael nel 2018.

Le fattorie arancioni sono colpite dagli uragani a causa delle inondazioni, dei venti e dei danni ai raccolti. A differenza di altre colture come il mais e la soia, le piante di agrumi impiegano un periodo più lungo per crescere e produrre frutti.

I dati più recenti dell’USDA mostrano che lo stato produrrà 15,65 milioni di casse di arance. Se ciò dovesse accadere, si tratterebbe della produzione più bassa dalla stagione 1934-1935. Sarà inoltre inferiore ai 41,2 milioni di cartoni prodotti nella stagione 2021-2022.

Anche il prezzo del succo d’arancia è influenzato dagli eventi meteorologici che stanno portando a una minore produzione in Sud America. La siccità in corso ha portato ad una grave crisi anche nel Canale di Panama, che è un’importante via per i prodotti alimentari.

Pertanto, come ho scritto prima , le prospettive per i prezzi del succo d’arancia sono rialziste mentre il mondo affronta queste sfide. La domanda arancione rimane significativamente elevata mentre l’inflazione negli Stati Uniti diminuisce e il tasso di disoccupazione diminuisce.

Previsioni sui prezzi del succo d’arancia

Il grafico a 4 ore mostra che i prezzi del succo d’arancia hanno registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Ha superato l’importante livello di resistenza a 3,10 dollari, il punto più alto del 27 luglio. Il succo d’arancia è balzato sopra la media mobile a 25 e 50 giorni e il supporto a 2,86 dollari.

Pertanto, le prospettive del succo d’arancia sono rialziste, con l’obiettivo iniziale da tenere d’occhio a 3,32 dollari, il massimo da inizio anno. Un movimento al di sopra di questo livello aprirebbe la possibilità di un’impennata fino a 4$.

