L’agonia e l’ironia delle importazioni record di GNL russo dall’UE

Dall’inizio del 2022, il mondo è stato sommerso da una tragedia sfortunata e ancora in corso.

La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto alti e bassi, ma i combattimenti continuano a infuriare.

Con Putin che non è disposto a cedere di un centimetro e che l’Ucraina riceve armi all’avanguardia e supporto militare da parte dei membri della NATO, non si vede in vista una fine ovvia al conflitto.

Le azioni del Cremlino hanno attirato le ire del blocco NATO guidato dagli Stati Uniti e di altre nazioni, con la Russia che ha dovuto sopportare sanzioni brutali nel tentativo di costringerla ad allentare la presa sull’Ucraina.

L’ironia

Nonostante l’introduzione di severe sanzioni e le sue critiche ai paesi che ricevono prodotti energetici russi perché “finanziano la guerra della Russia” in Ucraina, l’ UE è sulla buona strada per acquistare quantità record di GNL russo quest’anno.

Questo anche se nel maggio 2022 l’UE ha dichiarato l’intenzione di eliminare gradualmente tutti i combustibili fossili russi entro il 2027.

Global Witness, una ONG internazionale fondata nel 1993 con uffici a Londra e Washington DC, ha pubblicato uno studio sconcertante che mostra che le nazioni europee hanno acquistato GNL russo per un importo di 5,3 miliardi di euro nei primi sette mesi del 2023.

In termini di volume, le importazioni di GNL dalla Russia sono aumentate da 15 milioni di metri cubi nel periodo gennaio-luglio 2022 a 22 milioni di metri cubi nel periodo corrispondente dell’anno in corso, segnando un aumento vertiginoso del 40% su base annua.

Infatti, Spagna e Belgio (con Bruxelles in gran parte considerata la sede del potere dell’UE), sono stati il secondo e il terzo maggiore acquirente di GNL russo a livello mondiale.

Nei primi sette mesi dell’anno, la Spagna ha acquistato il 18% delle esportazioni di GNL della Russia, mentre il Belgio ne ha acquistato il 17%.

Insieme, queste due nazioni hanno acquistato il 35% della fornitura russa, mentre la Cina è stato il maggiore acquirente con il 20%.

La Francia è stata il terzo maggiore acquirente europeo e ha consumato circa l’11% delle forniture russe.

Incredibilmente, secondo gli analisti di Global Witness, l’UE è ora responsabile dell’acquisto del 52% di tutte le esportazioni fornite dalla Russia, rispetto al 49% nel 2022.

Questa quota era ancora più bassa, pari al 39% nel 2021, suggerendo che con il progredire della guerra, l’Europa è stata impegnata in una corsa agli acquisti, almeno in termini di GNL russo.

A sua volta, la Russia è il secondo maggiore fornitore di GNL in Europa con il 16% delle importazioni, dietro solo agli Stati Uniti.

Il documento rileva che le importazioni globali aggregate di GNL sono aumentate rispetto all’anno precedente, ma sono aumentate solo del 6%, il che implica che gli acquisti europei di GNL russo potrebbero aver alimentato gran parte di questo aumento degli scambi.

Lo stesso articolo citava Jonathan Noronha-Gant, attivista senior per i combustibili fossili presso Global Witness, che sosteneva:

…le capitali nazionali (europee) stanno acquistando più GNL dalla Russia rispetto a prima della guerra…Mentre i paesi europei denunciano la guerra, stanno mettendo soldi nelle tasche di Putin.

Il Financial Times ha citato Noronha-Gant come dicendo:

…(i paesi) hanno lavorato così duramente per liberarsi dal gas fossile russo solo per sostituirlo con l’equivalente spedito.

I numeri del CREA

Secondo gli ultimi numeri del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita (CREA), datati 27 agosto 2023, l’UE è stata il più grande acquirente di combustibili fossili russi (compresi carbone, gas e petrolio) dall’inizio della guerra a febbraio. 2022.

Nel corso del periodo il blocco ha acquistato 162.030 milioni di euro di combustibili fossili, mentre la Cina è al secondo posto con 101.284 milioni di euro.

Nel corso del 2023 (incluso nelle statistiche sopra), questa tendenza è cambiata, con la Cina che ha acquistato 42.286 milioni di euro di combustibili fossili russi e l’UE che ha acquistato 21.067 milioni di euro.

Tuttavia, dividendo questi dati per i dati demografici disponibili da Worldometer, in termini di euro, l’UE importa quasi 1,6 volte quello degli acquisti pro capite russi della Cina.

“Come l’Europa finanzia la guerra di Putin”

Copy link to section

Nell’agosto 2022, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva sostenuto che,

Ogni barile di greggio russo che l’India ottiene contiene una buona parte di sangue ucraino.

Rispondendo agli ultimi sviluppi, Palki Sharma, conduttore di Vantage con Palki Sharma su Firstpost, in un episodio intitolato “Come l’Europa sta finanziando la guerra di Putin”, ha dichiarato:

Fino all’anno scorso l’Europa importava pochissimo GNL… ma dopo la guerra arrivarono le sanzioni. I paesi europei hanno deciso di smettere di acquistare petrolio russo…. ma questa è solo metà della storia. Dopo aver bandito il petrolio russo, l’Europa ha iniziato ad acquistare GNL russo, e molti di loro… incolpano l’India e la Cina per (acquistare) il petrolio russo. Quindi, il fondo di guerra di Putin continua ad aumentare, ma a quanto pare l’Europa sta facendo lo stesso. Di questo passo l’Europa potrebbe spendere quest’anno 10 miliardi di dollari per il gas russo. Ora, per darvi un po’ di contesto, il bilancio della difesa della Russia è di circa 100 miliardi di dollari e l’Europa ne paga il 10% per il gas russo… stanno effettivamente finanziando la guerra di Putin.

Per estensione, le importazioni totali di combustibili fossili russi da parte dell’UE dall’inizio della guerra secondo i dati CREA equivarrebbero a circa 1,7 anni del bilancio della difesa russo.

La verità è che l’Europa rimane totalmente dipendente dai combustibili fossili russi, soprattutto in vista della stagione invernale.

Per chiarire, la dipendenza potrebbe essere reciproca, con partenariati storici che legano strettamente l’UE e la Russia.

Per ribadire questo punto, il FT ha citato Alex Froley, analista GNL presso ICIS, che ha affermato:

…ma alla fine l’Europa non è riuscita a trovare altri fornitori e la Russia altri acquirenti.

È interessante notare che un recente rapporto RFERL ha rilevato che la Bulgaria è ora il terzo maggiore acquirente di petrolio russo nel mondo.

Anno dopo anno?

Copy link to section

Vorrei riportare i lettori ad un precedente articolo intitolato “Può l’Italia rilanciare l’economia in difficoltà con i rubli russi?”, dove si notava,

Temendo che la Russia potesse interrompere da un momento all’altro la fornitura di gas al Paese, i funzionari italiani si sono affrettati a riempire i serbatoi di stoccaggio del gas prima della stagione invernale, mentre le violazioni della sicurezza nel caso dei gasdotti Nord Stream sono servite solo ad aumentare l’urgenza. Il 90,7% della capacità di stoccaggio del gas del Paese è stata riempita a ottobre 2022, contro il minimo record del 30,9% nell’aprile 2022… Va notato che, sebbene l’Italia sia determinata a ridurre al minimo il controllo della Russia sulla propria sicurezza energetica, i livelli di stoccaggio del gas di aprile 2023 è sceso al 58,6%, il che potrebbe ancora una volta pressurizzare il paese verso l’inverno.

Oltre all’Italia, anche altri paesi europei sembrano aver avvertito il caldo durante l’inverno, con l’UE che all’inizio di questo mese aveva notato,

Riempire le nostre capacità di stoccaggio del gas prima dell’inverno ci aiuta a prepararci a possibili ulteriori interruzioni e interruzioni della fornitura di gas. L’Europa è già preparata per il prossimo inverno.

I paesi dell’UE sembrano aver acquistato volumi record di GNL russo per rifornire i giacimenti nel periodo precedente l’inverno, avendo raggiunto il 90% della capacità, ben prima dell’obiettivo del 1° novembre.

Nel giugno 2022, l’UE ha fissato un obiettivo vincolante del 90% per le strutture di archiviazione prima del 1 ° novembre di ogni anno.

Questa tendenza si riflette bene in una citazione di Henning Gloystein, direttore di Energia, clima e risorse dell’Eurasia Group pubblicata dal FT,

Se non riduciamo strutturalmente il consumo di gas del 10-15%, rischiamo di ripetere questa corsa [per le forniture] ogni anno.

Ciò implica che senza cambiamenti radicali nel sistema energetico europeo, i paesi dell’UE continueranno probabilmente a richiedere combustibili fossili russi ogni inverno per evitare carenze di gas e raggiungere gli obiettivi concordati.

Tuttavia, nella pratica, qualsiasi misura di trasformazione di questo tipo potrebbe rivelarsi estremamente impegnativa e di solito richiederebbe l’approvazione del Parlamento europeo per diventare operativa.

Allo stesso tempo, i paesi dell’UE stanno acquistando volumi record di GNL dal Cremlino e in gran parte non sembrano essere d’accordo sulla questione russa.

Ad esempio, l’approfondimento di cui sopra sul rapporto di amore-odio dell’economia italiana con i rubli ha anche osservato:

(Spagna), che ha visto le importazioni di GNL russo raggiungere il picco nell’aprile 2023 con oltre 6.500 GWh… le riesportazioni di GNL russo verso l’Europa si sono rivelate altamente redditizie.

Nell’articolo i lettori interessati possono trovare ulteriori dettagli sulle sfide affrontate da diversi membri dell’UE rispetto all’approvvigionamento russo e alla questione vitale della sicurezza energetica.

In questo frangente, gli ambiziosi piani dell’UE di eliminare i combustibili fossili russi dal proprio mix energetico e la realtà della situazione sembrano piuttosto distanti.

