Previsioni USD/JPY: segnale forex in vista del PCE statunitense, dati NFP

Giovedì il tasso di cambio USD/JPY ha vacillato mentre i trader aspettavano importanti dati economici dal Giappone. Era scambiato a 146, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 147,25.

Dati deboli da Usa e Giappone

Questa settimana gli Stati Uniti e il Giappone hanno pubblicato dati economici relativamente deboli. Giovedì, i dati dell’agenzia statistica giapponese hanno rivelato che la produzione industriale è scesa del 2,0% a luglio dopo essere cresciuta del 2,4% nel mese precedente. Questo calo è stato peggiore della stima mediana del -1,4%.

Di positivo c’è che nei mesi di agosto e settembre l’agenzia di statistica prevede che la produzione industriale aumenterà rispettivamente del 2,6% e del 2,4%. Un altro rapporto ha mostrato che le vendite al dettaglio del paese sono aumentate del 6,8% a luglio, meglio del previsto 5,4%.

Nel frattempo, gli investitori si sono spostati verso le obbligazioni giapponesi a luglio, quando la banca centrale ha modificato il suo programma di controllo della curva dei rendimenti. Hanno acquisito obbligazioni per un valore di oltre 425 miliardi di yen dopo averne scaricati 275 miliardi nel mese precedente.

Anche gli investitori stranieri hanno continuato ad abbandonare le azioni giapponesi. Hanno venduto azioni per un valore di oltre 603 miliardi di yen dopo aver venduto azioni per un valore di 740 miliardi nel mese precedente. Queste azioni spiegano perché lo yen giapponese si è recentemente indebolito.

Anche il tasso di cambio USD/JPY ha reagito ai dati economici relativamente deboli provenienti dagli Stati Uniti. Il dato attentamente osservato sulla fiducia dei consumatori è sceso in agosto dopo essere aumentato nei due mesi precedenti.

Un altro rapporto ha rivelato che il numero di posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti è sceso ai minimi del 2021 a luglio. Come abbiamo scritto in questo articolo , i dati di ADP hanno rivelato che l’economia ha aggiunto 177.000 posti di lavoro in agosto, in netto calo rispetto ai 320.000 creati a luglio.

Guardando al futuro, le prossime notizie sull’USD/JPY da tenere d’occhio saranno i prossimi dati sui salari non agricoli (NFP) e sulla spesa dei consumatori personali (PCE) negli Stati Uniti.

Previsioni USD/JPY

Grafico USD/JPY di TradingView

Negli ultimi mesi il tasso di cambio USD/JPY ha registrato un trend rialzista. Sul grafico 4H, la coppia formava una linea di tendenza ascendente mostrata in nero. Questa linea di tendenza collega i livelli più bassi dal 7 agosto.

La coppia ha formato un pattern triplo massimo a 146,61, il punto più alto dal 17, 22 e 28 agosto. Si sta inoltre consolidando alle medie mobili a 25 e 50 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) è sceso al di sotto del punto neutrale di 50.

Pertanto, la coppia probabilmente avrà un breakout ribassista nei prossimi giorni. Se ciò accadesse, il livello successivo da tenere d’occhio sarà 144,60, il livello più basso del 23 agosto.

