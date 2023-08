USD/KRW: il won sudcoreano vacilla dopo i dati deboli sulle vendite al dettaglio

Giovedì il tasso di cambio USD/KRW si è mosso lateralmente mentre gli investitori riflettevano sui dati economici relativamente deboli di Stati Uniti e Corea del Sud. La coppia veniva scambiata a 1.320, livello in cui si trovava negli ultimi giorni. Questo prezzo è alcuni punti al di sotto del massimo da inizio anno di 1.344.

Dati deboli da Usa e Corea del Sud

Copy link to section

La coppia USD/Won sudcoreano è rimasta sotto pressione dopo una serie di deboli dati economici statunitensi pubblicati questa settimana. Martedì, i dati hanno rivelato che la fiducia dei consumatori americani è scesa in agosto dopo essere aumentata nei due mesi consecutivi precedenti.

Un altro rapporto del Bureau of Labor Statistics (BLS) ha rivelato che i posti di lavoro vacanti nel paese sono scesi al livello più basso dal 2021 a luglio. Un DP ha affermato che i posti di lavoro nel settore privato non agricolo del paese sono stati pari a 177.000 in agosto, in netto calo rispetto ai 324.000 del mese precedente.

Ulteriori dati hanno rivelato che l’economia americana è cresciuta del 2,1% nel secondo trimestre, inferiore alla stima precedente del 2,4%. Anche il deficit commerciale degli Stati Uniti è salito a oltre 91 miliardi di dollari a luglio.

Pertanto, questi numeri indicano che la Federal Reserve probabilmente deciderà di sospendere i rialzi dei tassi di interesse nella prossima riunione di settembre. I prossimi dati economici chiave provenienti dagli Stati Uniti da tenere d’occhio saranno quelli relativi alla spesa per consumi personali (PCE) e ai libri paga non agricoli (NFP) statunitensi.

Come ho scritto in questo articolo , gli analisti prevedono che il PCE principale sia salito al 3,3% a luglio mentre il PCE core sia balzato al 4,2%. Si aspettano inoltre che i prossimi dati NFP rivelino che il mercato del lavoro americano si è leggermente indebolito a luglio.

La coppia USD/KRW ha reagito anche ad un’altra serie di dati economici deboli provenienti dalla Corea del Sud. Secondo l’agenzia statistica del paese, la produzione industriale è scesa dell’8% a luglio dopo essere diminuita del 5,9% nel mese precedente. Questo calo è stato più marcato della stima mediana del 5,2%. Le vendite al dettaglio della Corea del Sud sono diminuite del 3,2% a luglio.

Analisi tecnica USD/KRW

Copy link to section

Save

Grafico USD/KRW di TradingView

Recentemente ho scritto dell’USD/KRW quando la Corea del Sud ha pubblicato i deboli dati sulle esportazioni e importazioni. Sul grafico a quattro ore, vediamo che il rapporto tra USD e won sudcoreano si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. In questo periodo, si è spostato leggermente al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 periodi.

Il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza rialzista. Pertanto, la coppia rimarrà probabilmente in questo intervallo nei prossimi giorni. I livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno 1.316 e 1.328.

Save