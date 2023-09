Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il petrolio si avvicina oggi agli 88 dollari al barile, dopo che l’Arabia Saudita ha annunciato l’intenzione di estendere il taglio volontario della produzione per il resto dell’anno.

Come riprodurre lo spazio energetico in questo ambiente

Il Regno continuerà a produrre 1,0 milioni di barili al giorno di petrolio in meno nei prossimi tre mesi, secondo l’ agenzia di stampa saudita.

Questo si aggiunge ai tagli volontari di 1,66 milioni di barili al giorno che alcuni degli altri membri dell’OPEC intendono mantenere fino all’inizio del 2025. Spiegando come sfruttare lo spazio energetico in questo ambiente, Rob Thummel di Tortoise Ecofin ha detto oggi:

Consideriamo l’energia un settore essenziale. Ci concentriamo sulle aziende che traggono vantaggio dall’aumento della domanda trainata dalla crescita del PIL, come le società di infrastrutture energetiche.

È particolarmente ottimista nei confronti delle società di infrastrutture energetiche poiché molte di loro pagano anche un solido rendimento da dividendi.

Petrolio vs gas naturale: Rob Thummel sceglie da che parte stare

Da notare che a settembre la Russia esporterà 300.000 barili di petrolio in meno. Martedì anche il vice primo ministro Alexander Novak ha affermato che nei restanti tre mesi dell’anno le esportazioni rimarranno volontariamente in calo dello stesso livello.

Tuttavia, Thummel di Tortoise ha preferito il gas naturale al petrolio come investimento questa mattina nel programma ” Squawk on the Street ” della CNBC:

Ci siamo concentrati maggiormente sul gas naturale. Nessuno parla del picco della domanda di gas naturale e non lo farà per molto tempo. Si sta decarbonizzando e il potenziale di crescita per il futuro è enorme.

Il gigante petrolifero cinese Sinopec ha recentemente affermato che la domanda interna di benzina ha già raggiunto il suo picco. UNG – Il Fondo statunitense per il gas naturale è attualmente in calo di circa il 50% rispetto al suo massimo da inizio anno.

