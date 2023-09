Previsioni USD/JPY: segnale dello yen giapponese mentre il crollo continua

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La svendita dello yen giapponese è continuata questa settimana mentre il rally dell’indice del dollaro statunitense (DXY) ha guadagnato slancio. Il tasso di cambio USD/JPY è salito a un massimo di 147,72, il livello più alto dal novembre dello scorso anno. Allo stesso modo, le coppie GBP/JPY e EUR/JPY sono salite rispettivamente a 185 e 158.

Forte indice del dollaro USA (DXY)

Copy link to section

Lo yen giapponese ha subito una notevole svendita anche dopo che la Banca del Giappone ha cambiato tono alcuni mesi fa. Come abbiamo scritto qui , la banca ha deciso di modificare la sua politica sulla curva dei rendimenti, che ha spinto il rendimento a 10 anni allo 0,65%.

Il principale catalizzatore del rally dell’USD/JPY è la forza del biglietto verde. L’indice del dollaro USA, che replica la valuta rispetto a un paniere di valute, è salito a 104,5 dollari, il livello più alto in oltre cinque mesi.

Questo rally è avvenuto a causa dell’aumento dei rendimenti negli Stati Uniti e della forza dell’economia. La maggior parte degli investitori, compresi gli stranieri, si stanno ora spostando verso la sicurezza dei principali asset statunitensi come le azioni.

https://www.youtube.com/watch?v=SxQg8FR4zW0

C’è anche una transizione generale verso la liquidità poiché i fondi del mercato monetario americano sono balzati a oltre il 5%. Di conseguenza, l’offerta di moneta sta diminuendo mentre la Federal Reserve intensifica le sue politiche di restrizione quantitativa (QT).

Non è chiaro se esista una soluzione praticabile alla debolezza dello yen giapponese. In una situazione ideale, la Banca del Giappone (BoJ) risponderebbe aumentando i tassi di interesse. Sebbene l’inflazione sia a un livello elevato, gli analisti ritengono che la banca non aumenterà i tassi quest’anno.

Anche la coppia USD/JPY ha registrato un rally dopo i dati relativamente deboli sulla spesa delle famiglie. I numeri pubblicati martedì hanno rivelato che la spesa dei consumatori è scesa del 2,7% a luglio e del 5% su base annua. I tassi di aumento in un ambiente del genere porteranno a una ripresa più lenta.

Pertanto, è probabile che lo yen giapponese continui a scivolare nei prossimi mesi, poiché gli investitori si concentreranno sulle azioni della Fed e della BoJ.

Previsioni USD/JPY

Copy link to section

Save

Grafico USD/JPY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a JPY è stato in una forte tendenza rialzista per un po’. La coppia è riuscita a trasformare l’importante livello di resistenza a 145 (massimo 30 giugno) in un supporto.

Inoltre, la coppia USDJPY è salita al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni. È anche leggermente al di sotto del lato superiore del canale ascendente mostrato in verde. Anche il prezzo è al di sopra della nuvola di Ichimoku mentre il MACD si è spostato al di sopra del punto neutrale.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello di resistenza chiave a 151,96 (massimo 22 ottobre). Lo scenario alternativo è quello in cui la coppia testerà nuovamente il lato inferiore del canale ascendente a 140.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.