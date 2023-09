Analisi dell’indice Nifty 50: le azioni indiane hanno una maggiore pista di crescita

L’indice Nifty 50 ha continuato a riprendersi mentre gli investitori hanno continuato ad acquistare azioni indiane. Venerdì l’indice è balzato al massimo di 19.772 INR, anche se gli indici americani come il Dow Jones e il Nasdaq 100 si sono ritirati per quattro giorni consecutivi.

Le azioni indiane stanno andando bene

Gli indici Nifty e 50 e BSE Sensex hanno registrato buoni risultati quest’anno poiché gli investitori rimangono fiduciosi sull’economia indiana. Nifty, che tiene traccia delle 50 maggiori aziende indiane, è balzato di oltre il 30% rispetto al livello più basso del 2022 e si attesta vicino al livello più alto mai registrato.

Il fattore chiave di questa tendenza è il fatto che l’India sta emergendo come una delle economie in più rapida crescita al mondo. L’India ha già superato il Regno Unito diventando la quinta economia più grande con un PIL di oltre 3,38 miliardi di dollari. E con il rallentamento dell’economia tedesca , c’è la probabilità che presto diventi la quarta.

I dati economici più recenti hanno mostrato che l’economia indiana è cresciuta del 7,8% nel secondo trimestre dell’anno. Al contrario, gli Stati Uniti sono cresciuti del 2,1% mentre l’economia europea è cresciuta solo dello 0,3%. Nel corso del trimestre la Cina è cresciuta del 6,3%.

L’economia indiana è stata guidata dalla spesa pubblica e dai consumi. Il governo sta investendo molto in grandi progetti infrastrutturali come strade e ferrovie. Tutti questi investimenti stanno avvantaggiando molte aziende del paese.

Pertanto, è probabile che la Reserve Bank of India (RBI) non sarà dell’umore giusto per tagliare i tassi di interesse quest’anno. Inoltre, la crescita economica in corso avviene in un momento in cui l’inflazione, esclusa quella alimentare, si sta attenuando. Pertanto, la prima decisione della banca di tagliare i tassi sarà nel 2024.

La maggior parte delle società dell’indice Nifty 50 sono state in attivo nell’ultimo mese. Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki e Tata Steel sono stati i migliori performer. Tutte queste azioni sono aumentate di oltre il 9% negli ultimi 30 giorni.

Previsioni per l’indice Nikkei 225

Nel mio ultimo articolo sull’indice Nifty 50, ho raccomandato agli investitori di prendere in considerazione l’acquisto durante il calo. Questa visione era corretta poiché l’indice si è ora ripreso e si è avvicinato al suo massimo storico. Rimane al di sopra dell’importante livello di supporto di INR 18.895, il livello più alto di novembre.

L’indice Nifty 50 è supportato dalla media mobile a 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato verso l’alto. Ha anche formato un modello a cuneo discendente, che di solito è un segnale rialzista.

Pertanto, il percorso di minor resistenza per l’indice è rialzista, con l’obiettivo iniziale di INR 19.984. Una rottura al di sopra di quel livello lo vedrà salire a INR 20.000.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.