L’indice Euro Stoxx 50 scivola a 200 EMA Aumentano i venti contrari in Europa

Il sell-off dell’indice Euro Stoxx 50 è continuato venerdì mentre continuavano le preoccupazioni sull’economia europea. L’indice è sceso al minimo di 4.200 euro, inferiore al massimo da inizio anno di 4.486 euro.

Saltano i prezzi del GNL in Europa

L’indice Euro Stoxx 50 ha continuato a scendere mentre i prezzi del GNL europeo sono saliti. I prezzi del TTF, il benchmark europeo, sono aumentati del 14% a 34,65 euro, il livello più alto da mesi. Questo raduno è avvenuto dopo che un’unità Chevron in Australia ha scioperato, sollevando preoccupazioni sull’offerta.

Ciò implica che il costo delle attività imprenditoriali nella regione aumenterà. Pertanto, ci sono preoccupazioni sulla loro competitività in un momento in cui la fiducia delle imprese è diminuita. I dati più recenti hanno mostrato che la fiducia delle imprese tedesche è scesa in agosto a causa della contrazione dell’economia.

Anche l’indice Euro Stoxx 50 è crollato a causa delle continue tensioni tra Cina e paesi occidentali. La Cina ha annunciato nuove misure per vietare ai dipendenti pubblici di utilizzare l’iPhone per motivi di sicurezza. La mossa è stata una ritorsione dopo che Washington ha vietato la vendita di tecnologie sensibili alla Cina.

Ancora più importante, come ho scritto in questo rapporto sul DAX e in questo sull’indice CAC 40, ci sono preoccupazioni per l’economia cinese. I recenti dati economici hanno rivelato che le esportazioni dell’economia cinese , le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la produzione manifatturiera sono crollate.

La maggior parte degli analisti ritiene che la situazione reale in Cina sia peggiore di quanto dicono i numeri ufficiali. Le attività economiche della Cina sono importanti per le azioni europee perché la maggior parte delle aziende fa molti affari lì. Ad esempio, i componenti dello Stoxx 50 come LVMH, Kering, Volkswagen e Mercedes considerano la Cina il loro mercato più grande.

Anche l’indice Stoxx ha sofferto dopo che diverse società hanno pubblicato risultati deboli. Il prezzo delle azioni Adyen è crollato dopo aver riportato risultati deboli . I risultati di Siemens sono stati significativamente deboli, soprattutto a causa del business energetico. Gruppi del lusso come LVMH e Kering vedono una domanda debole in Cina e negli Stati Uniti.

Previsioni Euro Stoxx 50

Il grafico giornaliero mostra che l’Euro Stoxx 50 ha perso slancio negli ultimi mesi. Ha dovuto affrontare molta resistenza a 4.415€, il livello più alto di aprile, maggio e giugno. Ha fatto un falso breakout in agosto e si è spostato al livello più alto a 4.494€.

L’indice si è spostato al di sotto della linea di tendenza ascendente che collega le oscillazioni più basse da dicembre dello scorso anno. Si è inoltre spostato al di sotto della media mobile a 50 giorni e si trova sulla media mobile a 200 giorni.

Il Relative Strength Index (RSI) ha formato un canale discendente. Pertanto, è probabile che l’indice continui a scendere poiché i venditori mirano al prossimo supporto chiave a 4.000 €. Lo stop loss di questo trade sarà a 4.325€.

