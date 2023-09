Quali decisioni cruciali sono state prese il primo giorno del vertice del G20?

Il tanto atteso vertice del G20 nella capitale dell’India, Nuova Delhi, ha visto nella giornata di apertura diversi sviluppi significativi a livello globale, in relazione al progresso economico e sociale in tutto il mondo.

Con l’India che detiene la presidenza del gruppo per quest’anno, il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, presiederà il vertice del G20.

Nei mesi precedenti l’evento di due giorni è stato svolto un lavoro di base significativo, che comprendeva oltre 220 incredibili riunioni del G-20, comprendenti 17 discussioni a livello ministeriale su portafogli come commercio, affari esteri e finanza, che comprendevano punti di vista da oltre 60 paesi.

Il vertice ospita attualmente 43 leader mondiali e vi partecipano oltre 25.000 delegati provenienti da 115 paesi.

In termini di politica e ricerca, la presidenza indiana del G20 ha pubblicato 112 documenti finali, da due a cinque volte la produzione delle presidenze precedenti.

Il dottor Muqtedar Khan, professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università del Delaware, ha aggiunto :

…(A mio avviso), si può già dire che il vertice del G20 indiano è stato un successo… passerà alla storia come un vertice G di successo.

Considerati gli sforzi ad ampio raggio degli organizzatori, il vertice è stato senza precedenti nella sua diversità, consultazione e realizzazione.

Consenso sulla Dichiarazione di Delhi

Una delle maggiori preoccupazioni in vista del G20 era il timore che il vertice potesse non produrre una dichiarazione di consenso collettivo sostenuta da tutti i paesi partecipanti.

Le preoccupazioni per un potenziale stallo sono state accentuate dal fatto che nessuno dei precedenti vertici del G20 ha mancato di produrre una dichiarazione sostenuta all’unanimità.

Come previsto, il punto chiave della discordia è stata la questione dell’Ucraina, con l’UE che si è opposta al linguaggio proposto in quanto troppo morbido nei confronti della Russia.

D’altra parte, qualsiasi tentativo di rafforzare la lingua probabilmente non sarebbe stato accettabile per il Cremlino e forse anche per il governo cinese.

Tuttavia, le intense trattative degli sherpa, i rappresentanti personali dei capi di Stato, hanno finalmente dato i loro frutti.

Tutte le parti sono riuscite a raggiungere un consenso il primo giorno del vertice e hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di 34 pagine: la Dichiarazione dei leader del G20 di Nuova Delhi (“la Dichiarazione di Delhi”).

La Dichiarazione di Delhi non ha fatto menzione dell’aggressione russa, come nel caso del vertice di Bali dello scorso anno, ma ha invece osservato :

In linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per perseguire l’acquisizione territoriale contro l’integrità territoriale e la sovranità o l’indipendenza politica di qualsiasi stato. L’uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile… Abbiamo evidenziato la sofferenza umana e gli impatti aggiuntivi negativi della guerra in Ucraina per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica globale, le catene di approvvigionamento, la stabilità macrofinanziaria, l’inflazione e la crescita… benvenuti a tutti iniziative rilevanti e costruttive che sostengono una pace globale, giusta e duratura in Ucraina che sosterrà tutti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite…

Il punto 14 della Dichiarazione di Delhi fa eco al precedente appello del Primo Ministro Modi:

L’era odierna non deve essere quella della guerra.

In risposta al cambiamento di posizione rispetto alla Dichiarazione di Bali formulata in modo più aggressivo, S. Jaishankar, Ministro degli Affari Esteri dell’India, un diplomatico di carriera che in precedenza ha servito come Alto Commissario a Singapore e Ambasciatore in Repubblica Ceca, Cina e Stati Uniti, ha osservato,

La situazione era diversa. Da allora sono successe molte cose e, se guardate la parte geopolitica della dichiarazione dei leader, ci sono in totale 8 paragrafi. 7 dei quali si concentrano sulla questione ucraina e molti di essi mettono in luce problemi di grande rilevanza contemporanea.

La Dichiarazione riconosce le conseguenze significative di questi eventi geopolitici sull’economia globale, sottolineando anche il ruolo cruciale della Turchia nell’Iniziativa per il grano del Mar Nero, promossa da Istanbul e dalle Nazioni Unite.

Oltre alla questione dell’Ucraina, la Dichiarazione è stata costruita su cinque pilastri fondamentali: crescita forte e sostenibile; Creare progressi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; Sviluppo verde; Costruire e rafforzare le istituzioni multilaterali per il 21 ° secolo; e rilanciare la cooperazione globale.

Altri punti chiave includevano l’estensione del sostegno alla Financial Action Task Force (FATF), un’organizzazione intergovernativa con il mandato di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; e chiedendo una maggiore politica e regolamentazione sui cripto-asset.

Nirmala Sitharaman, ministro delle Finanze indiano, ha osservato :

…elementi fondamentali per una politica globale e coordinata e un quadro normativo per le criptovalute….sta emergendo un consenso globale su questo argomento….per un approccio coordinato a livello globale alle criptovalute…La Presidenza con il sostegno del FMI e l’FSB sta definendo questi contorni…

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, la Dichiarazione esorta i paesi ad agire in linea con l’Accordo di Parigi e a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

Inoltre, la Dichiarazione di Delhi ha sostenuto,

…sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale…entro il 2030…per eliminare gradualmente e razionalizzare, nel medio termine, gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano consumi inutili…(e) per aumentare rapidamente e sostanzialmente gli investimenti e i finanziamenti per il clima da miliardi a trilioni di dollari a livello globale da tutte le fonti.

L’Unione Africana ha concesso l’adesione permanente

Prima di iniziare i lavori, il Primo Ministro Modi ha annunciato l’invito all’Unione Africana, il blocco composto da 55 membri, ad aderire come membro a pieno titolo del G20, con l’obiettivo di sollevare le preoccupazioni del Sud del mondo.

L’Unione Africana, diventando membro permanente dell’organizzazione multilaterale, detiene ora lo stesso status dell’Unione Europea a 27 membri, segnando la prima espansione dei membri dalla sua fondazione nel 1999.

Il presidente dell’UA, il presidente delle Comore Azali Assoumani, si è seduto al tavolo dei membri permanenti del G20.

La proposta per l’adesione permanente all’UA è stata inizialmente avanzata dal Primo Ministro Modi nel giugno 2023, che ha ricevuto il sostegno di UE, Russia, Cina e Giappone.

‘Nuova via delle spezie’

Il vertice del G20 ha visto l’inaugurazione di una nuova piattaforma globale di infrastrutture e investimenti: il corridoio economico India – Medio Oriente – Europa (IMEC), che, come ha spiegato la Casa Bianca nel suo comunicato stampa,

…si prevede che stimolerà lo sviluppo economico attraverso una maggiore connettività e integrazione economica tra due continenti, sbloccando così una crescita economica sostenibile e inclusiva.

Il corridoio vedrà collegamenti strategici e di vasta portata attraverso porti e ferrovie e collegherà Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Israele, Giordania, Europa e India.

Sebbene gli Stati Uniti non saranno direttamente collegati all’interno di questo corridoio, hanno svolto un ruolo importante nei negoziati e promuovono lo sviluppo di hub commerciali lungo il corridoio, l’esportazione di energia pulita, la posa di cavi sottomarini per migliorare la connettività Internet e le telecomunicazioni e l’espansione di un accesso affidabile alle reti elettriche.

Il Primo Ministro Modi ha aggiunto che questo progetto migliorerà il rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti internazionali, nonché promuoverà il rispetto della sovranità territoriale dei paesi.

Khan acconsentì,

È chiaro che questa è la risposta indiana e americana all’iniziativa cinese Belt and Road…

Questo sviluppo arriva in un momento in cui la BRI cinese sta ricevendo crescenti critiche per la mancanza di trasparenza e crescenti preoccupazioni per la sua immagine di “trappola del debito” per i paesi membri.

Inoltre, l’Italia si è recentemente ritirata dalla BRI, assestando un duro colpo alle ambizioni della Cina come modello economico alternativo.

Sviluppi bilaterali e multilaterali

Il primo giorno ha visto tre incontri bilaterali tra il Primo Ministro Modi, in qualità di presidente del G20, con Fumio Kishida, Primo Ministro del Giappone; Rishi Sunak, Primo Ministro del Regno Unito, e Giorgia Meloni, Primo Ministro dell’Italia.

Oltre all’accordo multilaterale sull’IMEC, il Primo Ministro Modi ha lanciato la Global Biofuels Alliance con 19 paesi e 12 organizzazioni internazionali che hanno accettato di diventare membri dell’organismo.

Stati Uniti, Brasile e India, in quanto membri fondatori del gruppo, rappresentano oltre l’80% della produzione e del consumo di etanolo.

In primo luogo, l’alleanza mira ad aumentare la percentuale di miscelazione di etanolo nella benzina fino al 20% entro il 2025-26, nel tentativo di ridurre il consumo di combustibili fossili.

Inoltre, l’alleanza mirerà a rafforzare la cooperazione tecnologica nel settore dei biocarburanti e a ridurre la dipendenza dai paesi OPEC+.

Sebbene Cina, Russia e Arabia Saudita abbiano deciso di non aderire all’alleanza, c’è stato un interesse significativo anche da parte di paesi al di fuori del G20, tra cui Islanda, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychelles, Sri Lanka, Uganda e Finlandia.

Nota: si prega di notare che le osservazioni del professor Khan sono state fatte in parte in hindi e in parte in inglese. Eventuali traduzioni sono mie.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.