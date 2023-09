Conviene acquistare l’euro prima della riunione della BCE?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La valuta comune ha recentemente seguito un trend ribassista, scendendo di quasi il 5% rispetto al suo picco del 2023. La debole performance economica nell’area euro ha portato gli hedge fund a scommettere su un rally.

Inoltre, l’incertezza che circonda la riunione della BCE di questa settimana è enorme. Attualmente, gli operatori di mercato sono divisi su ciò che farà la banca centrale giovedì: aumentare nuovamente i tassi di interesse di riferimento o fare una pausa? Più precisamente si ha una probabilità di rialzo del 53% e di pausa del 48%. In altre parole, è un lancio di moneta.

Motivi tecnici e fondamentali per acquistare l’euro

Nonostante l’azione ribassista dei prezzi durante l’estate, l’euro ha raggiunto un punto interessante. In particolare, la coppia EUR/USD è il candidato perfetto per un rimbalzo dal punto di vista tecnico e fondamentale.

La BCE alza i tassi, la Fed no

Partiamo dal quadro fondamentale. Per le valute, tutto ciò che conta sono i tassi di interesse. Ci sono buone probabilità che la BCE alzi ancora una volta i tassi e che la Fed mantenga la posizione.

Inoltre, date le voci di mercato secondo cui la Fed potrebbe non procedere ad un ulteriore aumento dei tassi quest’anno, l’euro potrebbe estendere il suo rally in previsione. Ciò è particolarmente vero se il rapporto sull’inflazione statunitense, previsto più tardi oggi, conferma il fatto che il processo disinflazionistico è ancora in atto.

L’EUR/USD si sta semplicemente correggendo

Considerato il recente calo, è molto facile affermare che l’euro ha perso slancio. Ma non si menziona il fatto che la moneta comune ha registrato un forte rialzo contro il dollaro USA dallo scorso ottobre.

Allora veniva scambiato al di sotto di 0,96 e ha raggiunto 1,12 in nove mesi. Pertanto, potremmo interpretare il recente calo come una correzione naturale in un trend altrimenti rialzista.

Ecco la tendenza rialzista, riflessa nel grafico giornaliero sopra. Che ci crediate o no, il fatto che l’azione dei prezzi sia stata respinta sul bordo superiore del canale ascendente è uno sviluppo rialzista per la coppia EUR/USD.

Significa che lì è finita un’onda impulsiva, poiché tali strutture devono avere una componente di canalizzazione.

È difficile comprare l’euro qui perché è come cercare di raccogliere un coltello che cade. Ma bisogna mantenere la mente aperta e interpretare il recente calo alla luce del forte rally precedente.

Sono ottimista sull’euro qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.