Previsioni EUR/USD: segnale ribassista con l’avvicinarsi della croce della morte

Il tasso di cambio EUR/USD è crollato al livello più basso dall’8 giugno dopo l’ultima decisione della BCE e i forti dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. È sceso al minimo di 1,0676 mentre l’indice del dollaro statunitense (DXY) è risalito sopra i 105 dollari.

Decisione Bce, numeri vendite al dettaglio Usa

Copy link to section

La coppia EUR/USD si è ritirata mentre gli investitori hanno reagito a tre eventi chiave. Innanzitutto, la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%. Li ha spinti al 4%, il livello più alto da quando è stata fondata la banca.

La BCE ha citato il fatto che l’inflazione in Europa è rimasta ostinatamente alta. Pertanto, il tasso era giustificato poiché cerca di portarlo all’importante obiettivo del 2,0%.

Tuttavia, alcuni analisti sono preoccupati per l’impatto di questi aumenti dei tassi sull’economia europea. I recenti dati della BCE hanno mostrato che l’offerta di moneta e la liquidità nella regione sono scese al livello più basso degli ultimi anni.

Save

Allo stesso tempo, diverse economie, tra cui la Germania, hanno registrato una contrazione nei primi due trimestri dell’anno. Questi aumenti porteranno probabilmente a una maggiore debolezza nei prossimi mesi.

Anche la coppia EUR/USD è aumentata dopo i forti dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Le vendite sono aumentate dello 0,6% in agosto, mentre le vendite principali sono aumentate dello 0,6%. Questi numeri indicano che la spesa dei consumatori è ancora forte anche se l’inflazione rimane elevata. Come ho scritto in questo articolo , l’inflazione del paese è balzata al 3,7% in agosto.

In terzo luogo, la coppia è scesa poiché gli investitori hanno reagito all’impennata del prezzo del petrolio greggio. Il Brent è balzato a 93 dollari mentre il WTI è salito a 90 dollari. Pertanto, è probabile che anche la Fed alzerà i tassi la prossima settimana.

Ci sono due rischi principali per l’economia americana. Innanzitutto, la UAW ha minacciato di organizzare uno sciopero che, secondo gli analisti, andrà avanti per settimane. Questo sciopero avrà un impatto sull’economia americana a causa del ruolo svolto dal settore automobilistico.

In secondo luogo, milioni di americani ricominceranno a ripagare il debito studentesco, il che potrebbe incidere sul loro potere d’acquisto.

Previsioni EUR/USD

Copy link to section

Save

Grafico EUR/USD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che le prospettive della coppia EUR/USD si stanno oscurando. Si è già spostato al di sotto del lato inferiore del canale ascendente rosso. Ancora più importante, ha superato le medie mobili a 50 e 200 giorni. I due stanno per fare un incrocio mortale, che è uno dei segnali ribassisti più accurati.

Pertanto, le prospettive per la coppia sono ribassiste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 1.0500, il livello più basso del 15 marzo.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.