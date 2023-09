Il prezzo delle azioni del Gruppo Tui forma 2 modelli ribassisti con l’aumento dei venti contrari

Il prezzo delle azioni Tui (LON: TUI) è crollato al minimo storico, diventando uno dei titoli con le peggiori performance di Londra quest’anno. Quest’anno è crollato di oltre il 37%, rimanendo indietro rispetto agli indici FTSE 100 e FTSE 250.

La crescita sta riprendendo

Tui Group, il più grande gruppo turistico europeo, sta attraversando notevoli difficoltà nonostante il boom dei suoi affari. L’azienda ha beneficiato della crescente domanda per l’industria del turismo nella regione poiché la maggior parte dei paesi ha registrato un aumento degli arrivi di turisti quest’anno.

I risultati più recenti hanno mostrato che gli affari dell’azienda sono in forte espansione. Ha servito oltre 5,5 milioni di clienti mentre il fattore di riempimento della compagnia aerea è salito al 93%. Le sue entrate sono balzate a 5,3 miliardi di euro, mentre l’utile prima degli interessi e delle tasse è salito a 169 milioni di euro.

Per segmento, l’EBIT di hotel e risultati è salito a 113 milioni di euro, mentre le crociere e Tui Musement sono rimasti stabili a 13 milioni di euro. Ancora più importante, Tui sta lavorando per ridurre il suo debito totale con l’aumento dei tassi di interesse. Ha ridotto il suo debito netto di 1,1 miliardi di euro portandolo a 2,2 miliardi di euro.

Tui sta affrontando numerose sfide. Come l’IAG e EasyJet, sta assistendo a costi più elevati per fare affari con l’impennata del prezzo dell’energia. Il Brent è salito a 93 dollari mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salito a 90 dollari.

Tui prospera in un periodo di bassi prezzi dell’energia. Per prima cosa, consuma molto carburante per le sue compagnie aeree e per le crociere. L’aumento dei prezzi dell’energia, abbinato all’aumento dei tassi di interesse, ha un impatto negativo sulla spesa discrezionale.

Inoltre, Tui ha anche dovuto affrontare la sfida delle interruzioni dei voli e della crescente concorrenza nella regione. Tuttavia, credo che Tui sarà in grado di gestire i continui venti contrari e tornare a profitti stabili. Anche Tui è fortemente sottovalutato, essendo scambiato con un multiplo PE di 9.

Previsioni del prezzo delle azioni Tui

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TUI ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Questo calo lo ha visto scendere al supporto chiave di 493p, il livello più basso di maggio di quest’anno. Lungo il percorso, le azioni hanno formato un disegno a tazza e manico invertiti. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segno che la tendenza al ribasso continuerà.

Il calcio Tui ora forma la sezione del manico di questo modello. Rimane anche al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Ha anche creato un piccolo modello a cuneo ascendente. Pertanto, sospetto che le azioni continueranno ad affrontare venti contrari nel breve termine, con il livello successivo da tenere d’occhio a 400p.

