Il prezzo di Jasmy Coin aumenta con l’aumento degli interessi aperti e del rapporto long/short

Il prezzo di Jasmy Coin ha sfidato la gravità giovedì mentre continuavano le preoccupazioni per la linea dura della Federal Reserve. La moneta a piccola capitalizzazione è balzata al massimo di 0,0038 dollari, il livello più alto dal 9 settembre. È aumentato anche quando il prezzo del Bitcoin è sceso sotto i 27.000 dollari e le azioni americane ed europee sono crollate.

Non è chiaro il motivo per cui il token Jasmy si è ripreso venerdì, anche se permangono le preoccupazioni per la linea dura della Fed. Mercoledì la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse tra il 5,25% e il 5,50%. Tuttavia, la pausa aggressiva è stata seguita da un dot plot che prevedeva un altro rialzo dei tassi entro la fine dell’anno.

Uno sguardo ai mercati dei futures ha mostrato che l’open interest di Jasmy è salito a oltre 9,25 milioni di dollari, il livello più alto dal 14 agosto. È aumentato di quasi l’80% nelle ultime 24 ore. La maggior parte di questo interesse proveniva da Binance seguito da Bybit, Bitget e Kraken.

Interesse aperto di Jasmy

L’open interest dei futures è un parametro importante nel mercato finanziario poiché riflette il numero di contratti futures detenuti dai trader. Questi contratti non sono stati chiusi, scaduti o esercitati. Un maggiore interesse sui futures è una cosa rialzista per le criptovalute e altri asset.

Per cominciare, i contratti futures sono derivati finanziari in cui le persone accettano di acquistare o vendere un asset a una data futura prestabilita per un prezzo prestabilito. La differenza tra futures e opzioni è che nelle opzioni i trader non hanno l’obbligo di continuare con l’operazione.

Un’altra cosa positiva per Jasmy è che il suo rapporto long/short è in aumento. Martedì il rapporto è sceso a 0,583 e ora è balzato a 0,9186. Ciò significa che più investitori sono long sulla moneta.

Rapporto Jasmy lungo/corto

