La resilienza delle criptovalute continua mentre la vendita di token Shiba Memu guadagna terreno

Le criptovalute sono state gli asset più resilienti a settembre, quando un senso di paura si è diffuso nel mercato finanziario. Negli Stati Uniti, indici chiave come il Dow Jones, il Nasdaq 100 e il Russell 2000 sono crollati ai livelli più bassi degli ultimi mesi. Allo stesso modo, l’indice della paura e dell’avidità è crollato al livello più basso degli ultimi mesi.

I rischi di mercato sono aumentati a settembre

Bitcoin, dopo essere crollato al minimo di diversi mesi di 24.800 dollari a settembre, è rimbalzato a oltre 27.000 dollari. Altre monete popolari come Tron, Chainlink e Loom Network sono balzate ai massimi livelli negli ultimi mesi.

È interessante notare che questa ripresa è avvenuta nello stesso mese in cui la Federal Reserve si è impegnata a continuare ad aumentare i tassi di interesse. Se ciò dovesse accadere, i tassi spingerebbero al massimo del 5,75%, il livello più alto in più di due decenni. Con tassi ipotecari vicini all’8%, ci sono rischi per lo stato dell’economia.

Ci sono altri rischi potenziali nel mercato. Innanzitutto, gli Stati Uniti si avviano verso uno shutdown governativo che può durare alcune settimane. Gli analisti di Goldman Sachs ritengono che la chiusura ridurrà lo 0,2% dell’economia per ogni settimana che andrà avanti.

In secondo luogo, i lavoratori del settore automobilistico sono ancora impegnati in un grande sciopero che potrebbe durare alcuni mesi. Gli analisti ritengono che questo sciopero porterà anche ad un sostanziale rallentamento dell’economia. L’industria automobilistica e la sua catena del valore rappresentano circa il 4% dell’economia.

Inoltre, ci sono rischi di inflazione negli Stati Uniti a causa del balzo dei prezzi del petrolio greggio. I dati più recenti hanno mostrato che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dal 3,2% di luglio al 3,7% di agosto. Questa tendenza probabilmente continuerà a salire poiché i prezzi della benzina si avvicinano al livello chiave di 4 dollari.

Pertanto, è stato abbastanza sorprendente che Bitcoin e altre criptovalute abbiano prosperato mentre il mercato si trovava ad affrontare questi rischi. Al contrario, la svendita obbligazionaria è continuata, spingendo gli ETF chiave come TLT, BND e VGLT al livello più basso degli ultimi anni.

Continua la vendita dei token Shiba Memu

Allo stesso tempo, è anche sorprendente che Shiba Memu abbia continuato la sua vendita di token anche questo mese. I dati nel suo sito web mostrano che gli sviluppatori hanno raccolto oltre 3,3 milioni di dollari dagli investitori mentre la vendita dei token si avvicina alla fine.

La vendita del token è avvenuta nell’entusiasmo degli investitori per il token, grazie anche all’interesse crescente verso le meme coin e le tendenze dell’intelligenza artificiale. Una delle più grandi novità sull’intelligenza artificiale del mese è stata la decisione di Amazon di investire in Anthropic.

Per cominciare, Shiba Memu è una nuova meme coin che combina diverse caratteristiche dell’intelligenza artificiale. Mira a trarre vantaggio da due temi in crescita nel mercato. Ad esempio, abbiamo assistito al successo del lancio di token chiave come Bonk e Pepe. Gli sviluppatori incorporeranno diverse funzionalità come l’elaborazione del linguaggio neurale (NLP) e la regressione lineare per aumentarne l’utilità. Sperano anche che diventi una macchina di auto-marketing. Puoi acquistare il token Shiba Memu qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.