Prevendita Memeinator: raccolti quasi 700.000 dollari anche se si avvicina lo shutdown del governo statunitense

Un imminente shutdown del governo degli Stati Uniti potrebbe rivelarsi un ostacolo per il mercato più ampio mentre le criptovalute e le azioni entrano in ottobre. È una prospettiva che potrebbe essere peggiore per le monete meme poiché una nuova era inizia con l’arrivo del Memeinator (MMTR).

Chiusura del governo statunitense e implicazioni sulle criptovalute

Le probabilità di uno shutdown del governo americano sono aumentate significativamente venerdì quando i legislatori repubblicani si sono uniti ai democratici per respingere una proposta del GOP con 232-198 voti. Con questo probabile sforzo disperato, gli esperti di mercato suggeriscono che non esiste alcuna via per un compromesso prima della scadenza di sabato sera.

Quali sarebbero le implicazioni di un simile arresto per le criptovalute ? Greg Cipolaro, responsabile globale della ricerca presso NYDIG, venerdì ha dichiarato che, se dovesse verificarsi lo shutdown del governo, le implicazioni per le criptovalute potrebbero essere avvertite in due aree: applicazione della legge e regolamentazione finanziaria. Per il primo, l’impatto sui casi legati alle criptovalute presso il Dipartimento di Giustizia (DOJ), mentre il secondo potrebbe riguardare le attività della Securities and Exchange Commission (SEC).

Sembra che la SEC abbia già anticipato la chiusura ritardando diverse proposte di ETF Bitcoin ben prima delle date di scadenza delle decisioni. La reazione del mercato ha visto il prezzo del Bitcoin scendere sotto i 27.000 dollari e le altcoin, comprese le monete meme, hanno perso parte dei guadagni osservati nell’ultima settimana.

Incertezza a parte, gli investitori sembrano sostenere il potenziale del nuovo token Memeinator (MMTR) dopo il lancio della prevendita del progetto questa settimana.

Cos’è Memeinator?

Il mercato dei meme cripto ha registrato un notevole aumento quest’anno, raggiungendo dimensioni di oltre 20 miliardi di dollari, mentre l’hype e lo slancio hanno spinto al rialzo i token popolari a tema meme. Anche la crescita nella community di alcuni token meme è stata impressionante.

Tuttavia, ci sono innumerevoli meme coin che non offrono altro valore se non quello di essere parodie delle monete più importanti, uno scenario che ha la memesfera piena di token senza valore sopravvalutati.

Memeinator è un progetto con l’obiettivo di divertire la comunità globale delle meme coin con un valore aggiunto: l’annientamento dei meme deboli mentre il MMTR nativo raggiunge una quota di mercato di 1 miliardo di dollari.

MMTR, un token di utilità che comprende un meccanismo deflazionistico, offre ai detentori di valore, incluso l’accesso allo staking, agli NFT e al gioco Memeinator: un nuovo gioco basato sull’intelligenza artificiale (AI) “Meme Warfare” vedrà i detentori di MMTR cacciare e distruggere gli aspiranti meme coin.

C’è anche un premio per un possessore di MMTR sotto forma di un viaggio Virgin Galactic nello spazio.

Tokenomics di Memeinator e dove comprarlo

La tokenomics MMTR, come delineato nel white paper del progetto, indica una fornitura totale di 1 miliardo di token MMTR. Il team ha stanziato il 65% del ricavato per la prevendita, pronta a raggiungere la fase quattro mentre il progetto avanza lungo una tabella di marcia che include il lancio sui principali exchange di criptovalute e la presentazione del gioco Memeinator.

Con un aumento prevendita storico di oltre 700.000$ in soli tre giorni, Memeinator sta mostrando al mondo delle meme coin che non è un investimento da sottovalutare. È un segno che lo sterminio delle meme coin deboli è in corso e che l’incombente chiusura del governo degli Stati Uniti non salverà nessuno dal Giorno del Giudizio.

Per gli appassionati di meme cripto che desiderano entrare far parte della nuova era, oggi hanno la possibilità di comprare MMTR al prezzo di prevendita. Il prezzo attuale è 0,0112$, che aumenterà fino a 0,0118$ nella fase successiva e continuerà a salire durante la fase di prevendita.

Al momento, Memeinator supporta l’acquisto con ETH e USDT sulla rete principale di Ethereum, nonché con BNB e BUSD su Binance Smart Chain.

Se vuoi saperne di più su Memeinator o comprare MMTR, visita il sito web ufficiale.

