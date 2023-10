La de-dollarizzazione vacilla? L’utilizzo del dollaro USA nei pagamenti globali è in forte aumento

Le scommesse contro il dollaro USA stanno fallendo mentre l’indice DXY aumenta e il ruolo del biglietto verde nell’economia globale rimane intatto. L’indice del dollaro USA è salito a 107,32 dollari la scorsa settimana, il punto più alto da novembre dello scorso anno. È aumentato di quasi il 7% rispetto al livello più basso di quest’anno.

Restano le preoccupazioni per il dollaro USA

Un tema chiave recentemente nel mercato finanziario è stato quello della de-dollarizzazione. È stato al centro del recente vertice BRICS in Sud Africa, dove i leader si sono lamentati del ruolo del dollaro USA nell’economia mondiale.

La maggior parte dei paesi ha ragione a lamentarsi dell’egemonia del dollaro. Innanzitutto, la recente impennata ha lasciato molti paesi e aziende con debito denominato in dollari a rischio di default. Lunedì, ad esempio, i creditori di Evergrande hanno avvertito di un collasso incontrollabile della società.

Gli Stati Uniti hanno inoltre utilizzato sempre più il loro potere sanzionatorio per contrastare i loro avversari come Iran e Russia. Di conseguenza, i funzionari di paesi come Arabia Saudita, Russia, Sud Africa e Brasile sono preoccupati per le sanzioni.

Nel frattempo, ci sono preoccupazioni per la situazione fiscale americana mentre il suo debito aumenta. Il debito totale del paese è balzato a oltre 33,5 miliardi di dollari. È aumentato di oltre 500 miliardi di dollari in meno di un mese, anche se la Cina e l’Arabia Saudita hanno ridotto il loro debito in dollari USA.

La de-dollarizzazione vacilla?

Mentre crescono le preoccupazioni per il dollaro statunitense, vi sono prove che l’utilizzo della valuta è in aumento. I dati compilati da Swift mostrano che la valuta aveva una quota di mercato del 48% nei pagamenti globali. Questo è stato il livello più alto degli ultimi anni.

Come mostrato di seguito, l’euro ha perso sostanzialmente la sua quota. Dopo aver raggiunto il picco del 40% nel 2021, la quota di mercato della valuta è crollata al 23,22%. La sterlina britannica è crollata al 7,15%, mentre lo yen giapponese e lo yuan cinese sono scesi rispettivamente al 3,68% e al 3,47%.

Nel frattempo, l’oro, che è spesso visto come un’alternativa al dollaro statunitense, è sceso dell’11,26% rispetto al suo massimo da inizio anno, anche se le banche centrali hanno continuato ad accumularlo.

Il dollaro è difficile da sostituire a causa del suo ruolo nel commercio globale e nelle riserve valutarie. La sfida per i paesi che si allontanano dal dollaro è che non esiste un’alternativa praticabile. In un recente articolo, ho presentato il franco svizzero come una valida alternativa a causa della forte situazione fiscale del paese e della neutralità su questioni chiave.

Inoltre, molti investitori e trader si stanno orientando verso la sicurezza del dollaro USA mentre i tassi di interesse aumentano. La Fed ha alzato i tassi da vicino allo zero a un valore compreso tra il 5,25% e il 5,50%, rendendo le obbligazioni a breve termine e i fondi del mercato monetario più attraenti.

