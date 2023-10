Il prezzo dell’olio di palma subisce una dura inversione di tendenza a causa dei timori di un eccesso di offerta

Il prezzo dell’olio di palma ha subito una dura inversione questa settimana a causa dell’impennata delle scorte in Indonesia, il più grande produttore al mondo. I dati compilati da Business Insider mostrano che mercoledì il prezzo è crollato al minimo di 746, il livello più basso in quasi quattro mesi. Il picco è stato di 975 nell’aprile di quest’anno.

Diversi importanti prodotti agricoli come il cacao, il succo d’arancia e l’olio d’oliva sono balzati ai massimi pluridecennali quest’anno mentre il mercato riflette la siccità in molti paesi. Anche l’olio di palma ha registrato un rialzo quest’anno a causa dei crescenti timori di un El Nino.

El Nino è un evento meteorologico catastrofico che porta alla siccità in molti paesi asiatici come la Malesia e l’Indonesia. Quest’ultimo è il più grande produttore di olio di palma al mondo. Pertanto, il prezzo dell’olio di palma è sceso a causa del ritardo dell’evento El Nino .

Allo stesso tempo, le scorte di olio di palma sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi. I dati pubblicati da Reuters hanno mostrato che le azioni della Malesia sono salite al livello più alto dall’ottobre dello scorso anno, anche se il paese ha incrementato le sue esportazioni.

Anche l’India sta registrando elevate scorte di olio di palma, dovute al fatto che i clienti si preparavano per El Nino. Le importazioni di olio di palma del paese sono crollate del 26% a settembre mentre le scorte sono salite al livello più alto mai registrato.

Tuttavia, esiste la probabilità che i prezzi dell’olio di palma si riprendano nei prossimi mesi. Innanzitutto, i prezzi dell’olio d’oliva sono saliti a livelli record, il che potrebbe portare a una maggiore domanda di olio di palma. L’olio di palma viene spesso utilizzato come sostituto dell’olio d’oliva.

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni per l’ invecchiamento delle palme e per i bassi rendimenti del settore. In un recente rapporto, Oil World, una società di ricerca, ha avvertito che si è verificato un allarmante calo dei rendimenti medi a causa del basso reimpianto. Si stima pertanto che la produzione di olio di palma scenderà a 1,8 milioni di tonnellate nel prossimo decennio.

Un’altra sfida per l’olio di palma è che è diverso da altre colture come il mais e la soia. L’olio di palma impiega almeno tre anni per iniziare a dare i suoi frutti. Pertanto, anche se attualmente disponiamo di scorte elevate, è probabile che le forniture diminuiranno nei prossimi anni.

La domanda, d’altro canto, è ancora elevata perché l’olio di palma viene utilizzato per fabbricare alcuni dei prodotti più popolari al mondo. Viene utilizzato, tra gli altri, nella produzione di detersivi, prodotti alimentari, gelati e sapone.

