L’implacabile corsa al rialzo dei prezzi dello zucchero guadagna terreno: più vantaggi?

I prezzi dello zucchero hanno continuato a salire questa settimana poiché sono continuate le preoccupazioni sulle forniture. I dati di TradingView mostrano che mercoledì i contratti sugar cash venivano scambiati a quasi 27,35 dollari, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 27,75 dollari. Nel complesso, i prezzi sono aumentati di quasi il 200% rispetto al livello più basso del 2020.

Permangono le preoccupazioni sull’offerta

Quest’anno lo zucchero e molti altri prodotti come il succo d’arancia, l’olio di palma e il bestiame vivo hanno registrato un forte aumento. Un fattore chiave di questa performance è la riduzione delle forniture poiché i principali paesi produttori attraversano una siccità.

Il rapporto WASDE più recente ha mostrato che l’offerta di zucchero per la stagione 2022/23 diminuirebbe di oltre 178.000 tonnellate a causa dei rendimenti inferiori in Louisiana, il più grande stato produttore degli Stati Uniti.

Il rapporto ha anche mostrato che le forniture di zucchero statunitensi per la stagione 2023/24 diminuirebbero di 182.000 STRV a causa delle scorte iniziali più deboli. Anche la produzione messicana è sotto pressione a causa della siccità nelle aree chiave del Pacifico occidentale. Il rapporto aggiungeva :

“La produzione del Messico per il 2023/24 è ridotta di 225.000 tonnellate a 5,575 milioni. Il Messico sta attualmente attraversando condizioni diffuse di siccità. Le quantità di precipitazioni per il periodo aprile-settembre sono state ai livelli più bassi dal 2013 in 12 dei 15 stati in cui viene coltivata la canna da zucchero”.

Anche i prezzi dello zucchero sono aumentati a causa della continua impennata del petrolio greggio. Mercoledì il Brent è balzato a 90 dollari, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è tornato a 87 dollari. Gli analisti di JP Morgan vedono i prezzi salire a 150 dollari in questa corsa al toro.

Lo zucchero è una parte importante del settore energetico poiché viene utilizzato per produrre biocarburanti. Nella maggior parte dei periodi, la domanda di zucchero aumenta quando il prezzo del petrolio greggio è in una tendenza al rialzo.

Previsioni sui prezzi dello zucchero

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi dello zucchero hanno registrato un forte trend rialzista negli ultimi anni. In questo periodo, il prezzo è balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni. Si sta inoltre avvicinando all’importante livello di resistenza a 27,58 dollari, il punto più alto di quest’anno.

Anche lo zucchero è salito sopra il livello di resistenza chiave a 26,60 dollari (massimo 21 giugno). Anche il Relative Strength Index (RSI) si è mosso verso l’alto. Pertanto, lo zucchero ha lo slancio per continuare a salire. Se ciò accade, il prossimo prezzo da tenere d’occhio sarà di $ 30.