USD/ARS, indice S&P Merval ai massimi storici in vista delle elezioni: cosa accadrà dopo?

L’ USD/ARS e l’indice S&P Merval saranno sotto i riflettori nei prossimi giorni mentre l’Argentina si prepara alle elezioni altamente importanti. L’indice MERVAL è stato uno degli indici con la migliore performance quest’anno, con un aumento di oltre il 178%. D’altro canto, il peso argentino è crollato al minimo storico.

Elezioni in Argentina in vista

Le azioni argentine hanno registrato una forte performance quest’anno, anche se l’economia ha attraversato il periodo più buio mai registrato. L’indice MERVAL, che replica le 20 più grandi aziende del paese, quest’anno è aumentato del 178% in valuta locale. I suoi rendimenti annualizzati negli ultimi cinque anni si attestano al 75,84%, superiori a quelli dei suoi concorrenti globali.

Le azioni argentine hanno registrato un balzo poiché gli investitori sperano che il cambiamento di regime e le valutazioni convenienti contribuiscano a cambiare l’economia. È inoltre aumentato poiché gli investitori rimangono ottimisti riguardo al piano di salvataggio del Fondo monetario internazionale (FMI). Inoltre, la Cina ha recentemente concesso una somma di 6,5 miliardi di dollari all’Argentina attraverso uno scambio di valuta che i due governi devono affrontare.

Tuttavia, le azioni argentine e il peso si trovano ad affrontare un futuro incerto con l’avvicinarsi di importanti elezioni. Domenica gli elettori andranno alle elezioni per eleggere il loro presidente. I principali contendenti sono Javier Milei di Freedom Advances, Patricia Bullrich e Sergio Massa. La maggior parte degli analisti si aspetta che Milei vinca.

Milei ha fatto alcune promesse radicali, tra cui il passaggio al dollaro USA e cambiamenti radicali alla banca centrale. Si è anche impegnato a ridurre la spesa pubblica nel tentativo di ridurre il deficit di bilancio.

Il prossimo presidente argentino dovrà affrontare grandi sfide. L’inflazione è aumentata, la valuta ha perso valore, mentre il FMI attende i suoi 43 miliardi di dollari. Anche il settore agricolo, una parte importante dell’economia, è crollato. L’Argentina ora importa prodotti alimentari da paesi come il Brasile.

Prospettive per Merval e peso argentino

Grafico Merval di TradingView

Le prospettive sia per S&P Merval che per il peso argentino sono incerte in vista delle elezioni. Mentre l’indice Merval è ai massimi storici, l’ARS è crollato al minimo storico.

Sospetto che le azioni argentine si ritireranno nelle prossime settimane poiché sono diventate piuttosto costose. L’indice Merval è aumentato di oltre il 3.210% rispetto al livello più basso durante la pandemia. Nella maggior parte dei casi, tali movimenti parabolici terminano con un’inversione quando entrano nella fase di distribuzione del Modello Wyckoff.

Il peso argentino resterà sotto pressione anche dopo le elezioni, soprattutto in caso di vittoria di Milei. Gli analisti sono scettici su come implementerà la dollarizzazione poiché il paese ha bisogno di risorse per raggiungere questo obiettivo. Pertanto, la coppia USD/ARS continuerà a salire, con il tasso ufficiale che dovrebbe raggiungere i 400.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.