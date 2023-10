L’analista avverte “Preparati per una grave correzione” su S&P 500, SPY ETF

Nelle ultime settimane i titoli azionari americani hanno registrato una ripresa a causa dell’aumento delle preoccupazioni sulla politica monetaria e sulle questioni geopolitiche. L’indice S&P 500, che replica le 500 maggiori società degli Stati Uniti, ha chiuso la scorsa settimana a 4.225 dollari, molto al di sotto del massimo da inizio anno di 4.600 dollari.

Allo stesso modo, anche gli ETF che seguono l’ S&P 500 come SPY di SPDR e VOO di Vanguard sono scesi di quasi il 9% rispetto al livello più alto quest’anno. Anche altri indici americani come il Dow Jones e il Nasdaq 100 hanno recentemente registrato forti cali.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Perché l’S&P 500 sta crollando

Copy link to section

Alcuni analisti avvertono che l’S&P 500 è maturo per un tuffo più profondo. I principali rischi per l’indice sono i rischi geopolitici in corso in Medio Oriente e l’aumento dei prezzi dell’energia. Aumentano i timori che la crisi in Medio Oriente possa aggravarsi. Durante il fine settimana, gli Stati Uniti hanno esortato il proprio personale in Iraq a evacuare per il momento.

L’implicazione di questa crisi è che il prezzo del petrolio greggio continuerà a salire. Il Brent è già salito da 60 dollari qualche mese fa a 95 dollari. In una nota recente, gli analisti di JPMorgan hanno avvertito che il greggio salirà a 150 dollari. UBS ha un obiettivo di prezzo di 145 dollari.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Y&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Di conseguenza, è probabile che l’inflazione rimanga a livelli elevati anche nei prossimi mesi. Ciò, a sua volta, spingerà la Federal Reserve a mantenere un tono aggressivo nei prossimi incontri. La Fed ha già spinto i tassi da zero al 5,50%.

L’aumento dei tassi di interesse ha spinto i rendimenti obbligazionari al livello più alto degli ultimi due decenni. Di conseguenza, le attività a breve termine come i fondi del mercato monetario sono diventate più attraenti per molti investitori.

Ci sono anche sfide fiscali. I dati del Dipartimento del Tesoro hanno mostrato che il deficit di bilancio degli Stati Uniti è aumentato fino a oltre 1.700 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Questa situazione si è verificata quando la spesa pubblica è aumentata mentre le entrate fiscali sono diminuite.

Una correzione più profonda sta arrivando

Copy link to section

In una nota, un popolare utente di Twitter ha avvertito che l’indice S&P 500 potrebbe subire un calo più profondo nelle prossime settimane. Si aspetta che l’indice possa scendere a 3.950 dollari, il che implica un calo del 6,30% rispetto al prezzo attuale. Ha sottolineato l’ampiezza deludente, dove la maggior parte delle società nell’indice sono in rosso.

S&P 500 thoughts: A severe correction underway. Following six successive rejections at the medium term (50-day) moving average the index is at a point of accelerating towards a correction bottom.



It is my thought that the ongoing decline will accelerate once the 4215 level is… pic.twitter.com/1IcMXr0NNO — tom 🖍 (@tomthetrader1) October 22, 2023

Anche altri analisti hanno sottolineato la performance dei Magnificent 7, che ha contribuito ad alimentare la recente impennata dell’indice S&P 500. Un indice che replica le 7 società più grandi dell’indice ha formato un modello a triplo massimo, uno dei principali segnali di inversione.

The Bloomberg Magnificent 7 Index shows a triple top and sits on the neckline of a big break lower. If the neckline goes, it could be a long way down. $nvda $meta $tsla $spy $qqq pic.twitter.com/xdWqKmDrQv — Michael J. Kramer (@MichaelMOTTCM) October 22, 2023

Inoltre, il grafico settimanale qui sotto mostra che l’indice SPX ha formato un modello a doppio massimo. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello di solito porta a una correzione profonda. Pertanto, se funziona, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà quello di 3.497 dollari, lo swing più basso dell’ottobre dello scorso anno. Questo prezzo è inferiore di circa il 17,20% al livello attuale.

Grafico SPX di TradingView

Il prossimo catalizzatore chiave per l’indice SPX saranno le grandi aziende tecnologiche come Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Alphabet. Questi risultati arriveranno una settimana dopo che Tesla ha pubblicato utili deboli , spingendo le sue azioni verso il basso di oltre il 10%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.