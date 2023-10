Bitcoin vs titoli del Tesoro USA: perché BTC è migliore degli ETF VGLT, TLT e BND

Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha registrato buoni risultati quest’anno, sfidando le previsioni precedenti secondo cui sarebbe crollato in un contesto di tassi di interesse elevati. La moneta è balzata di oltre il 100%, sovraperformando il Nasdaq 100, l’oro e altri asset.

Ancora più importante, Bitcoin sta battendo i titoli di stato. Lunedì il rendimento del decennale è balzato al 5%, il livello più alto dal 2007. Allo stesso modo, il rendimento del Tesoro trentennale è salito a oltre il 5,10%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Grafico BTV vs Treasuries di TradingView

Il caso del Bitcoin

Copy link to section

Il prezzo del Bitcoin è ancora molto inferiore al suo massimo storico di 67.000 dollari. Tuttavia, nonostante questo crollo, la moneta è emersa come uno degli asset più performanti al mondo. Dal suo inizio è già aumentato di oltre il 35 milioni per cento.

Ci sono diversi motivi per cui Bitcoin ha senso come investimento. Innanzitutto, BTC è sopravvissuto nel corso degli anni. Ha prosperato dopo il crollo di Mt.Gox nel 2014. All’epoca, molti ribassisti credevano che la moneta non sarebbe sopravvissuta.

Inoltre, è sopravvissuto ad altri eventi del cigno nero come il collasso di Terra e FTX. Queste sole implosioni hanno portato a perdite per oltre 50 miliardi di dollari per gli investitori. Inoltre, Bitcoin è sopravvissuto alla pandemia di Covid-19 e sta andando bene in questo periodo di tassi di interesse elevati.

Qualche anno fa sarebbe stato incomprensibile immaginare che il Bitcoin venisse scambiato a 30.000 dollari in un periodo di tassi elevati. I tassi sono saliti dallo zero, livello al quale erano rimasti dopo la crisi finanziaria globale (GFC), al 5,50%, il punto più alto in oltre due decenni.

Pertanto, questi eventi significano che Bitcoin non è necessariamente diverso da altri asset come azioni e oro. Innanzitutto, anche le azioni sono crollate quando i tassi hanno iniziato a salire nel 2022 e ora stanno tentando di riprendersi.

C’è un altro caso da sostenere. Innanzitutto, a differenza dei titoli di Stato, Bitcoin ha una fornitura limitata di 21 milioni di monete. Di questi, 19,5 milioni sono già stati estratti, mentre il dimezzamento del prossimo anno renderà l’estrazione più difficile. Pertanto, ha senso investire in un asset limitato che ha avuto buoni risultati nel corso degli anni.

BREAKING: Bitcoin jumps nearly 15% today on news that Blackrock is preparing for a Bitcoin ETF launch.



Data on the Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) website is being used as evidence that Blackrock is preparing for the ETF's launch.



An SEC approval of the ETF… pic.twitter.com/WYvzIzJxKP — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 24, 2023

I titoli del Tesoro corrono un rischio elevato

Copy link to section

Mentre il prezzo del Bitcoin è salito alle stelle, i principali ETF del Tesoro sono crollati negli ultimi anni. L’iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT), il Vanguard Long-Term Bond ETF (VGLT) e il Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND) sono crollati.

È facile capire perché questo sta accadendo. Il governo americano ha continuato a spendere, spingendo il deficit totale a quasi 2mila miliardi di dollari nell’ultimo anno finanziario. Il debito pubblico è balzato a oltre 33,6 trilioni di dollari.

Allo stesso tempo, il costo per il servizio di questo debito è aumentato. Il governo ha speso oltre 800 miliardi di dollari solo in interessi. Lì, il governo può ancora permettersi di ripagare questo debito, ma il peso diventerà eccessivo.

Per molto tempo, l’America è stata in grado di raccogliere qualsiasi somma di denaro poiché paesi come Cina, Arabia Saudita, Giappone e Svizzera erano disposti ad acquistare. Ora, molti di questi governi stanno dismettendo le loro partecipazioni. L’implicazione è che gli acquirenti nazionali avranno bisogno di un interesse maggiore per il rischio.

Quel che è peggio è che nei prossimi anni gli Stati Uniti dovranno affrontare una doppia sconfitta. Il debito totale supererà presto la soglia dei 50mila miliardi di dollari, mentre la previdenza sociale esaurirà i fondi tra il 2030 e il 2032. La spesa per la difesa raggiungerà presto i mille miliardi di dollari.

Purtroppo, nessun partito è disposto a fare la cosa giusta per ridurre la spesa e persino pareggiare il bilancio, il che significa che le cose andranno di male in peggio.

Pertanto, tutti questi venti contrari rendono estremamente rischioso per le persone investire in ETF VGLT e TLT. Ho il sospetto che nei prossimi anni gli Stati Uniti perderanno il rating finale Tripla A, il che peggiorerà le cose. Pertanto, ha senso investire in Bitcoin e persino in oro, che hanno un’offerta limitata.

https://www.youtube.com/watch?v=kuNCfkDtPNk&pp=ygUURmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIGNuYmM%3D

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.