Le criptovalute hanno registrato una forte performance questo fine settimana, anche se la crisi in Israele e le difficoltà del mercato obbligazionario continuavano. Bitcoin è salito a oltre 30.000 dollari per la prima volta dopo mesi, mentre importanti altcoin come Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos e Quant hanno continuato il loro trend rialzista.

Guadagni tech in arrivo

Copy link to section

Questa settimana il settore delle criptovalute sarà relativamente tranquillo, senza eventi importanti in programma. Pertanto, il catalizzatore principale sarà la continua speranza che la Securities and Exchange Commission (SEC) autorizzi un ETF spot sul Bitcoin. Gli analisti di JP Morgan si aspettano che l’agenzia lo faccia nei prossimi mesi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I trader si concentreranno anche sui prossimi guadagni tech di aziende come Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon. Si tratta di risultati importanti perché si tratta delle più grandi aziende del mondo con una capitalizzazione di mercato combinata di quasi 4 trilioni di dollari. Sono anche i maggiori componenti degli indici S&P 500 e Nasdaq 100.

Recentemente, le criptovalute si sono discostate dalle azioni americane. Mentre gli indici chiave come S&P 500 e Nasdaq 100 si sono ritirati, Bitcoin è balzato. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è salita a oltre 1,13 trilioni di dollari.

L’altro fattore chiave da tenere d’occhio saranno i prossimi dati sul PIL statunitense previsti per giovedì. Questi numeri forniranno maggiori informazioni sullo stato dell’economia. Faranno molto anche per determinare cosa farà la Fed nel prossimo incontro.

I dati sul PIL degli Stati Uniti arrivano in un momento in cui la svendita del mercato obbligazionario si è intensificata, con il rendimento trentennale che è salito al livello più alto in più di un decennio.

La vendita di token Memeinator guadagna terreno

Copy link to section

Nel frattempo, Memeinator, una criptovaluta in arrivo, ha continuato con successo la vendita dei propri token. Il token ha raccolto oltre 817.000 dollari nelle ultime settimane poiché la domanda per il token continua ad aumentare.

Per cominciare, Memeinator (MMTR) è una criptovaluta che cerca di diventare il gold standard nel settore delle monete meme. Lo farà essendo una moneta meme con un’utilità di intelligenza artificiale (AI) incorporata.

Secondo il suo White Paper, Il 62,5% dei token andrà al pubblico mentre il 15% andrà al marketing e alle quotazioni CEX. Gli altri token passeranno allo sviluppo, alla fornitura di liquidità per l’exchange e al pool di concorrenza. Puoi comprare il token MMTR qui.

Quindi, è sicuro comprare il token? Alcuni analisti ritengono che abbia senso allocare una piccola parte del proprio portafoglio su token di prevendita. Sebbene alla fine non tutti questi token andranno bene, alcuni andranno bene. E come abbiamo visto con Pepe, è facile diventare milionari delle monete meme investendo una piccola somma. Tuttavia, come con altri asset, dovresti investire solo denaro che puoi permetterti di perdere.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.