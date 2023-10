Valutare il potenziale breakout rialzista di Cardano mentre ADA stampa il modello a cuneo discendente

Il token digitale Cardano (ADA) ha registrato azioni rialziste mentre il mercato delle criptovalute ha lanciato un ampio rally nella scorsa settimana. L’altcoin è salito dai minimi di 0,247 dollari del 19 ottobre al prezzo attuale di 0,280 dollari, dopo i rialzi sostenuti negli ultimi sei giorni.

ADA 7-day chart on Coinmarketcap

Di conseguenza, l’ADA è salita di oltre il 14% nel suo grafico a sette giorni. La performance rimane impressionante nonostante l’altcoin sia lontana dal suo ATH di $ 3,10 del 2 settembre 2021.

Nel frattempo, Cardano sembra pronto ad estendere i suoi attuali trend rialzisti poiché mostra segnali rialzisti. L’altcoin ha creato un modello a cuneo discendente, evidenziando le prossime tendenze rialziste per le monete digitali. L’impostazione conferma che i rialzisti hanno costantemente superato gli orsi, portando spesso ad un breakout al rialzo.

Tuttavia, i trader dovrebbero considerare la linea di tendenza superiore quando negoziano questo modello. Una rottura oltre la linea, che presenta un’opportunità di acquisto redditizia, confermerà l’imminente rottura rialzista.

Livelli di supporto e resistenza di Cardano

Gli ultimi movimenti dei prezzi di ADA hanno stabilito che 0,25 dollari rappresentano un supporto affidabile. L’area del valore è stata cruciale per le oscillazioni del token, confermandone l’importanza.

Nel frattempo, la criptovaluta ha una sostanziale resistenza iniziale a 0,30 dollari, che rimane vitale poiché in precedenza fungeva da livello di supporto di ADA.

La linea di convergenza divergenza della media mobile supporta le riprese a breve termine per ADA poiché oscilla oltre la linea di segnale MACD. Inoltre, il Relative Strength Index si è attestato sopra 55, suggerendo una forza rialzista.

Tuttavia, Cardano mostra una tendenza al ribasso quando si valuta la sua struttura a medio e lungo termine. Gli appassionati dovrebbero essere cauti e considerare le opportunità a breve termine.

La configurazione del cuneo discendente e gli indicatori positivi confermano una potenziale ripresa a breve termine per l’ADA. I trader potrebbero dover tenere d’occhio il supporto a 0,25$ e la resistenza a 0,30$ quando valutano il potenziale di breakout del token.

Un movimento al di sotto del punto d’appoggio di $ 0,25 vedrà ADA raggiungere il prossimo supporto a $ 0,22, mentre solide oscillazioni oltre $ 0,30 potrebbero accogliere una navigazione fluida oltre l’ostacolo a $ 0,42.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.