Il prezzo di Metacade (MCADE) ha registrato una forte ripresa nelle ultime settimane tra le speranze di un ETF spot su Bitcoin. Il token è anche aumentato vertiginosamente mentre Metacade ha continuato a siglare partnership con alcune delle più grandi piattaforme nel settore delle criptovalute. Dopo essere sceso a 0,0046$ all’inizio di ottobre, Metacade è salito fino a un massimo di 0,0073$, con un balzo del 70%.

Le partnership di Metacade continuano

Copy link to section

Metacade, come altre criptovalute, ha rallegrato i recenti eventi, tra cui Bitcoin che è salito da 24.800 a oltre 35.000 dollari, superando l’importante livello psicologico dei 30.000 dollari. BTC, inoltre, è balzato sopra il livello chiave di 32.000 dollari, il massimo da inizio anno.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il Bitcoin ha registrato un balzo poiché sono aumentate le speranze che la Securities and Exchange Commission (SEC) accetti gli ETF spot sul Bitcoin. Aziende come Blackrock, Invesco, Franklin Templeton e Cathie Wood’s Ark hanno richiesto un ETF. Alcuni, come Blackrock, hanno iniziato a seminare il proprio ETF comprando BTC.

Il rally di Bitcoin ha innescato un forte rally in tutto il mercato delle altcoin. Ethereum è salito sopra i 1.800 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è balzata a oltre 1,3 trilioni di dollari. Questo spiega anche perché il prezzo di Metacade è aumentato.

Metacade, inoltre, ha annunciato numerose partnership nelle ultime settimane. All’inizio di questo mese, Metacade ha collaborato con Polygon Labs, la seconda rete layer-2 più grande al mondo. La partnership si concentra sull’acquisizione, il test e l’adozione di più utenti nell’ecosistema Polygon.

Metacade ha anche lanciato lo staking Metacade V2. Lo staking è un processo in cui gli investitori vengono ricompensati solo per il possesso di cripto token. Questi premi provengono dalle entrate generate da una rete.

Come parte dello staking V2 di Metacade, i titolari ottengono diversi vantaggi: sconti, offerte e altri vantaggi esclusivi dai suoi partner di gioco. Nei primi giorni di messa in servizio della funzionalità sono stati messi in stake oltre 400 milioni di token MCADE.

Metacade ha anche collaborato con diverse altre società poiché gli sviluppatori cercano di costruire una comunità più solida. Alcune di queste partnership sono con GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io e Battle City HQ, tra gli altri.

🚀 BIG NEWS! 🚀



We're thrilled to announce our latest partnership with @BattleCityHQ!



Get ready for Legends of Tank, a spectacular journey of strategy & combat, rolling out soon! 🎮🔥



Stay alert, warriors – an epic battleground awaits! ⚔️



📲https://t.co/m8r2hi5S3P pic.twitter.com/OFqJb5SrxB — Metacade (@Metacade_) October 19, 2023

Il settore Game-Fi ha un futuro roseo

Copy link to section

Per cominciare, Metacade è una società relativamente nuova che mira a diventare un attore leader nel settore dei giochi. Gli sviluppatori hanno imparato dalle prime aziende del settore come Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland.

Inizialmente, l’obiettivo della piattaforma sarà quello di creare una piattaforma virtuale dinamica in cui i giocatori possano fare rete, interagire e giocare. Gli analisti ritengono che il settore abbia un futuro forte poiché la tecnologia blockchain guadagna popolarità.

Se ciò accadesse, Metacade svolgerà un ruolo fondamentale nel settore GameFi. In questo modo, i titolari di MCADE trarranno vantaggio dall’aumento del prezzo del token e dall’aumento dei premi di staking.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.