GBP/INR: prospettive sterlina/rupia in vista della decisione sul tasso della BoE

Il tasso di cambio della sterlina rispetto alla rupia indiana (GBP/INR) si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori attendono l’imminente decisione sul tasso di interesse della Banca d’Inghilterra (BoE). Giovedì la coppia veniva scambiata a 101,40, livello che si trova dall’ultima settimana di ottobre. È sceso di oltre il 6% rispetto al punto più alto di quest’anno.

Decisione sui tassi di interesse della BoE

La coppia GBP/INR sarà sotto i riflettori giovedì mentre la BoE terrà la sua riunione di politica monetaria. Gli economisti ritengono che la banca centrale seguirà le orme della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea (BCE).

Nella riunione di ottobre la BCE ha lasciato i tassi di interesse invariati al livello record del 4,0%. Nella sua dichiarazione, Christine Lagarde ha affermato che la pausa era necessaria poiché la banca osserva lo stato dell’economia.

I dati europei più recenti mostrano che l’inflazione al consumo complessiva è scesa al 2,9% in ottobre. Ulteriori dati hanno rivelato che il blocco si è contratto nel terzo trimestre. Pertanto, è probabile che la banca lasci i tassi invariati nel breve termine.

Allo stesso modo, la Federal Reserve ha deciso di lasciare intatti i tassi tra il 5,25% e il 5,50%, il punto più alto degli ultimi decenni.

Pertanto, la BoE probabilmente lascerà i tassi intatti al 5,25%. A differenza della Fed e della BCE, la BoE si trova in una posizione più difficile poiché l’inflazione del paese rimane al di sopra del 6% mentre l’economia sta rallentando.

Eventuali ulteriori rialzi dei tassi da parte della BoE potrebbero avere un impatto negativo sull’economia britannica, che sta attraversando un forte rallentamento. In una nota recente, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha avvertito che il Regno Unito sarà l’economia a crescita più lenta nel G7.

L’India, invece, sta andando bene, aiutata dall’energia relativamente a buon mercato proveniente dalla Russia. L’economia è balzata da 468 miliardi di dollari nel 2000 a oltre 3,3 trilioni di dollari. Recentemente ha superato il Regno Unito diventando la quinta economia più grande del mondo.

Analisi tecnica GBP/INR

Grafico GBPINR di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio dalla sterlina alla rupia ha avuto una forte tendenza ribassista negli ultimi mesi. La coppia si è spostata al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Ha anche superato la media mobile a 50 giorni, segnalando che i ribassisti hanno il controllo.

Pertanto, le prospettive per la coppia sono ribassiste, con il prossimo importante supporto a 100,22, lo swing più basso del 3 ottobre. Una rottura al di sotto di questo supporto lo vedrà scendere al punto di ritracciamento del 50% a 96,50.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.