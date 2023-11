L’India cerca la diversificazione energetica nonostante il giudizio degli ex-marinai del Qatar

Con l’ulteriore escalation della guerra israelo-palestinese, sempre più paesi della regione vengono coinvolti nel conflitto.

In termini di effetti a catena sulla sicurezza energetica, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Kuwait figurano tutti tra i primi dieci esportatori di petrolio greggio a livello globale.

In un articolo precedente, abbiamo discusso la possibilità di un greggio a 150,0 dollari in mezzo alle turbolenze geopolitiche e all’azione militare.

Secondo l’ Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI), il Medio Oriente rappresentava rispettivamente il 32,8% e il 17,8% della produzione di petrolio greggio e gas naturale.

Con l’inizio dell’offensiva di terra da parte di Israele, è impossibile valutare quanto durerà la guerra.

Più recentemente, gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato guerra a Israele e ci sono serie preoccupazioni sulla possibilità di un’aggressione iraniana.

Tensioni India-Qatar

I rapporti tra i due Paesi sono stati scossi dalla notizia che Doha ha imposto la pena di morte a 8 ex ufficiali della marina indiana.

I cittadini indiani erano impiegati dalla Al Dahra Company, un attore del settore agroalimentare, e sono stati presi in custodia nell’agosto 2022 dopo essere stati accusati di spionaggio.

Questa situazione ha causato molta angoscia alle famiglie dei condannati, così come al governo indiano poiché non sono state fornite informazioni sulle accuse specifiche.

Fornitura di gas naturale

Secondo il rapporto EI, il Qatar ha prodotto 178,4 miliardi di metri cubi (BCM) di gas naturale nel 2022, pari al 4,4% del totale mondiale.

In termini di esportazioni, il Qatar ha esportato il 63,9% della sua produzione totale nel 2022, pari al 21,0% delle esportazioni globali.

Ciò fornisce un’importante fonte di entrate e valuta estera per il governo e le imprese del Qatar.

L’India, a sua volta, è il secondo maggiore importatore di gas naturale con 28,4 miliardi di metri cubi, pari al 5,2% della domanda globale, dietro solo alla Cina.

L’anno scorso, l’India ha importato 14,7 miliardi di metri cubi dal Qatar, ovvero il 12,9% delle esportazioni totali del Qatar.

In questo momento, l’India è fortemente dipendente dai prodotti energetici provenienti dal Qatar, che costituiscono il 54,0% delle importazioni indiane di gas naturale, per un valore di 8,32 miliardi di dollari (6,82 miliardi di sterline) nel 2022-23, con contratti a lungo termine in vigore fino all’aprile 2028.

Tuttavia, il deterioramento della fiducia nella partnership potrebbe spingere l’India a ridurre significativamente la portata delle importazioni dal Qatar.

Diversificazione

Essendo l’economia in più rapida crescita al mondo, l’India ha un enorme appetito per il gas naturale, destinato a crescere rapidamente nel prossimo decennio.

Attualmente, circa il 6,2% del mix energetico indiano comprende gas naturale, ma si prevede che tale percentuale aumenterà in modo significativo fino al 15,0% entro il 2030.

All’inizio di questo mese, l’ Agenzia internazionale per l’energia (IEA) con sede a Parigi prevedeva che la domanda di gas naturale dell’India crescesse dell’8,0% all’anno dal 2022 al 2026.

Ciò riflette la storia positiva della crescita del Paese nonché l’attenzione rivolta a specifici settori ad alta intensità energetica, compresi i fertilizzanti.

All’inizio di quest’anno, Prashant Modi, amministratore delegato e CEO di Great Eastern Energy Corporation Limited, ha dichiarato a S&P Commodity Insights che,

Nei prossimi anni, questa (la domanda di gas naturale) può crescere di oltre cinque volte…

Petronet, il più grande importatore di gas naturale dell’India, è in procinto di costruire nuovi impianti e di espandere la capacità esistente per un importo di ₹ 40.000 crore (£ 3,9 miliardi) entro quattro anni.

Tuttavia, con l’aumento delle tensioni, il Qatar potrebbe non raccogliere i benefici che avrebbe voluto.

Mozambico

Forse la cosa più significativa è che il progetto del gas di Cabo Delgado, un’enorme riserva estesa su 7.500 ettari, ha ripreso le operazioni dopo un ritardo di due anni a seguito della risoluzione di importanti problemi di sicurezza.

Il ministro degli Esteri indiano S Jaishankar ha visitato il Mozambico nell’aprile 2023, contribuendo ad accelerare il progetto da 64 trilioni di piedi cubi (TCF).

Insieme, ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) e Oil India (OIL), tre società indiane del settore pubblico, detengono una partecipazione del 30% nel progetto da 20 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto.

Negli ultimi cinque anni, le importazioni indiane di idrocarburi dal Mozambico sono triplicate e sono destinate a espandersi ulteriormente se il mega progetto sul gas riuscirà a generare profitti economici.

Emirati Arabi Uniti

All’inizio di quest’anno, l’Indian Oil Corporation (IOC) ha stipulato un accordo con Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd per un contratto di vendita e acquisto di GNL a lungo termine.

Gli Emirati Arabi Uniti, che rappresentano circa il 40% delle importazioni di GNL dell’India, forniranno al CIO 1,2 milioni di tonnellate all’anno di GNL dal 2026 in poi, per un periodo di 14 anni.



Il CIO ha inoltre siglato un accordo con TotalEnergies, per la fornitura di 0,8 tonnellate all’anno di GNL per un periodo di 10 anni a partire dal 2026.

Tali contratti strategici svolgeranno un ruolo importante nel garantire il fabbisogno energetico dell’India in futuro.

Venezuela

Per garantire robuste forniture di petrolio greggio, l’India si è avvicinata anche al Venezuela in seguito alla recente decisione degli Stati Uniti di revocare le sanzioni per un periodo di sei mesi.

In cambio di una maggiore libertà commerciale, Caracas ha accettato di consentire agli osservatori internazionali di monitorare le elezioni del prossimo anno.

Questa è una mossa molto gradita per le aziende indiane come ONGC che avevano investito pesantemente in Venezuela e a cui è stato impedito di recuperare le quote precedenti.

Avendo importato il 5%-7% (o circa 300.000 barili al giorno) del suo fabbisogno dal Venezuela prima del 2019, l’India cercherà di negoziare un contratto di consegna a prezzo scontato.

L’afflusso di produzione extra nei mercati globali potrebbe anche contribuire ad allentare i prezzi del petrolio, contrastando in una certa misura l’impatto delle tensioni geopolitiche nell’Asia occidentale e dei tagli dell’OPEC+.

Riserve di gas naturale

Il Venezuela possiede anche le seconde riserve di gas naturale più grandi delle Americhe e, finora, ha prodotto solo quanto basta per soddisfare il proprio consumo.

Il Congressional Research Service degli Stati Uniti rileva che il Paese potrebbe cercare di sviluppare queste risorse per sbloccare nuovi flussi di valore.

In questa fase, ciò richiederà l’approvazione normativa e legislativa, nonché investimenti significativi.

Tuttavia, dato l’approfondimento delle relazioni con l’India, il Venezuela potrebbe fornire in futuro un’ulteriore e preziosa fonte per le forniture di GNL.

Altre alternative

Il dottor Ankit Shah, noto analista finanziario, economico e geopolitico, ha aggiunto che l’India sta anche negoziando con gli Stati Uniti per ottenere diritti su alcuni giacimenti di gas.

Conclusione

A causa della volatilità dei mercati energetici e del clima geopolitico più oscuro, l’India ha mirato a diversificare le proprie forniture energetiche.

Ciò rappresenterebbe uno sviluppo salutare in termini sia di sicurezza energetica che di fornitura di prezzi competitivi a livello di vendita al dettaglio.

Il recente scontro diplomatico con il Qatar non ha fatto altro che evidenziare l’urgenza di riequilibrare le importazioni energetiche.

Un altro fattore importante da considerare è che la Russia ha insistito sui pagamenti in yuan per le esportazioni di energia verso l’India, un’offerta che i funzionari governativi preferirebbero rifiutare.

Queste realtà hanno suscitato interesse in altri paesi come il Mozambico, gli Emirati Arabi Uniti, il Venezuela e gli Stati Uniti.

Sanjay Dixit, conduttore del popolare canale Youtube, The Jaipur Dialogues, ritiene che,

…in futuro non verrà acquistato gas dal Qatar.

Essendo il secondo cliente più grande del Qatar, questa traiettoria si rivelerebbe problematica per il paese del Medio Oriente.

Inoltre, le principali economie come gli Stati Uniti e l’Europa sembrano vicine a una recessione, che probabilmente avrebbe un impatto negativo sulla domanda.

Anche la Cina sta mostrando una debolezza economica che potrebbe danneggiare ulteriormente l’industria del Qatar.

I lettori interessati possono trovare un articolo recente sulla situazione economica della Cina a questolink.

Infine, sarà affascinante vedere se l’abbandono dell’elevata dipendenza dal complesso di gas naturale del Qatar darà all’India maggiore influenza nei negoziati diplomatici per liberare gli otto marinai.

Nota: i commenti di Sanjay Dixit erano in hindi e sono stati tradotti da me.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.