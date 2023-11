I settori manifatturiero ed edilizio della Germania stanno iniziando a sgretolarsi?

Gli ultimi dati sulla produzione industriale tedesca adeguati ai prezzi sono diminuiti dell’1,4% su base mensile per il mese di settembre 2023, segnando il quarto calo consecutivo del parametro.

Nell’agosto 2023 i dati sono stati rivisti al rialzo da (-)0,2% su base mensile a (-)0,1% su base mensile.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tuttavia, i dati di settembre 2023 sono scesi ben al di sotto delle stime di consenso di un calo dello 0,1% su base mensile, pubblicate da TradingEconomics.com.

Prima dell’inizio di questo trend di crescita negativo, nel maggio 2023, la crescita della produzione industriale era allo 0% su base mensile, registrando quindi un quinto mese senza crescita positiva.

Source:TradingEconomics.com

I beni strumentali, i beni intermedi e i beni di consumo hanno tutti registrato cali significativi della produzione pari rispettivamente a (-)0,2% su base mensile, (-)1,9% su base mensile e (-)4,9% su base mensile.

La performance poco brillante fa seguito alla dichiarazione della BundesBank dell’ottobre 2023 secondo cui,

La domanda esterna di prodotti industriali ha continuato a essere debole.

L’aumento dei prezzi al momento dell’acquisto ha continuato a pesare sulle superfici di vendita al dettaglio e sui consumi delle famiglie, come si riflette nel forte calo dei beni di consumo.

Ripartizione del settore

Copy link to section

Orgoglio della Germania, il suo settore automobilistico di livello mondiale ha subito un calo del (-)5% su base mensile nel settembre 2023, mentre le apparecchiature elettriche sono diminuite del (-)4,4% su base mensile.

La perdita più marcata nella produzione è stata registrata dal settore farmaceutico che è diminuito del 9,2% su base mensile.

L’ingegneria meccanica è stata il punto positivo ed è migliorata del 4,1% su base mensile.

Al di fuori della classificazione industriale, la produzione di energia è scesa dell’1,7% su base mensile durante il periodo in esame.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, la produzione industriale per il terzo trimestre del 2023 è scesa del 2,1% rispetto al trimestre precedente.

Gli analisti di TradingEconomics.com prevedono che la produzione industriale su base mensile avrà un trend intorno allo 0,4% fino al 2024, e salirà allo 0,5% nel 2025.

PMI delle costruzioni

Copy link to section

Continuando a riflettere il desolante settore immobiliare nazionale, il dato pubblicato da S&P Global per l’ottobre 2023 relativo al PMI edilizio ha sottoperformato attestandosi a 38,3 rispetto al 39,3 del mese precedente, che aveva registrato il calo mensile più netto da aprile 2020.

Il valore di ottobre è stato ben al di sotto della media di 49,7 tra il 2013 e il 2023, significativamente al di sotto della previsione di 41,5 degli analisti di TradingEconomics.com e segna il diciannovesimo valore consecutivo inferiore a 50 da marzo 2022.

Anche i progetti commerciali hanno sofferto a causa del contesto di tassi di interesse elevati e dell’incertezza sulle prospettive economiche.

Il dottor Cyrus de la Rubia, capo economista della Banca Commerciale di Amburgo, ha osservato:

Le cose continuano ad andare di male in peggio nel settore edile tedesco… Il dramma geopolitico in Medio Oriente sta causando increspature (a causa dell’aumento dei prezzi del gas e dell’incertezza)… poiché molti materiali da costruzione come mattoni e isolamenti fanno affidamento sul gas naturale.

L’aspetto preoccupante è che il calo dei nuovi ordini è continuato per il ventesimo mese consecutivo e sta anche accelerando, il che implica che il settore non ha ancora toccato il fondo.

A causa della serie di tagli di posti di lavoro settoriali, de la Rubia ha aggiunto che la qualità dei subappaltatori è peggiorata, il che contribuisce ulteriormente a ridurre l’efficienza del progetto.

Segnalando un danno duraturo, un sondaggio sulle prospettive del settore per i prossimi dodici mesi è stato negativo.

Altri dati economici recenti

Copy link to section

I dati sulla produzione industriale seguono quelli migliori del previsto ma ancora in contrazione per il PMI dei servizi e il PMI composito per ottobre 2023, che si sono attestati rispettivamente a 48,2 e 45,9.

Le letture inferiori a 50 segnano una contrazione.

Nel comunicato di ieri, i dati sugli ordini di fabbrica hanno registrato una forte moderazione, passando allo 0,2% su base mensile dall’1,9% su base mensile registrato nell’agosto 2023.

Tuttavia, questo dato è stato significativamente superiore alle stime di consenso di un calo del (-)1,0% su base mensile.

Va notato che i dati di agosto sono stati rivisti bruscamente al ribasso dal 3,9% su base mensile a seguito di un’errata segnalazione nel

…produzione di apparecchiature per l’elaborazione dati, settore dei prodotti elettronici e ottici…

Conclusione

Copy link to section

La produzione industriale è cruciale per la crescita tedesca, forse più di qualsiasi altra economia avanzata, soprattutto per la sua importanza reputazionale di vasta portata.

Domani, cioè mercoledì 8 novembre, gli operatori di mercato monitoreranno attentamente i dati sull’inflazione al consumo per la Germania, nonché gli ultimi trend di inflazione armonizzati dall’UE nel paese.

Ciò fornirà un prezioso contributo alla traiettoria scelta dalla Banca Centrale Europea in occasione del prossimo incontro di politica monetaria di metà dicembre 2023.

La prossima settimana, la Germania rilascerà anche i dati sulle partite correnti che cattureranno meglio l’impatto dei tassi elevati e del rallentamento della domanda sulle industrie esportatrici.

I deboli dati economici relativi a fabbriche, progetti di costruzione, domanda di esportazioni e tassi di interesse elevati suggeriscono che i dati sul PIL del terzo trimestre del 2023 potrebbero essere rivisti al ribasso, mentre l’economia potrebbe dirigersi verso una recessione tecnica entro la fine dell’anno, e comporterebbe solo ulteriori perdite per il settore manifatturiero e industriale. industrie dell’edilizia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.