Previsioni sul prezzo dell’argento mentre il rapporto oro/argento si stabilizza

Il prezzo dell’argento si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori reagiscono all’ultima decisione della Federal Reserve, ai libri paga non agricoli (NFP) e ai dati economici della Cina. Martedì la coppia XAG/USD veniva scambiata a 22,72, quasi il 10% sopra il punto più basso di ottobre. Rimane di oltre il 13% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

Picchi del rapporto oro/argento

Negli ultimi giorni il prezzo dell’argento si è mantenuto in un range ristretto. La scorsa settimana la Federal Reserve ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%. Mentre la banca ha lasciato la porta per un altro rialzo dei tassi, la maggior parte degli analisti ritiene che ora abbia terminato l’aumento dei tassi.

L’altra notizia importante è arrivata venerdì, quando gli Stati Uniti hanno pubblicato gli ultimi dati sui salari non agricoli (NFP). Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’economia ha aggiunto 150.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%. Il tasso di partecipazione al lavoro e i salari hanno leggermente rallentato.

Questi eventi sono importanti per l’argento a causa del suo ruolo di metallo prezioso. Come l’oro, l’argento tende a reagire alle azioni della Fed. Nella maggior parte dei casi, l’argento sale quando la Fed taglia i tassi di interesse o quando accenna a tagli dei tassi.

Il prezzo dell’argento ha reagito anche agli ultimi dati PMI manifatturieri di tutto il mondo. I dati economici provenienti dalla Cina hanno mostrato che il PMI è sceso a 49 in ottobre. Lo stesso è accaduto in altri paesi industriali come gli Stati Uniti e l’Europa.

L’argento reagisce a questi numeri a causa del suo utilizzo nel settore industriale. Viene utilizzato per fabbricare prodotti come pannelli solari, semiconduttori e prodotti per la cucina.

Nel frattempo, gli ultimi dati provenienti dalla Cina hanno mostrato che le esportazioni sono diminuite del 6,4% in ottobre, peggio della stima mediana del -3,3%. Le importazioni, invece, sono aumentate del 3%, meglio del previsto (6,2%). Il suo surplus commerciale totale si è ridotto a 405 miliardi di dollari.

L’argento ha sottoperformato l’oro negli ultimi mesi. Il rapporto oro/argento è balzato a 88 dollari, il punto più alto da marzo 2023. È aumentato di oltre il 15% dal punto più basso di quest’anno. Nella maggior parte dei casi, se il rapporto oro/argento è alto, significa che è giusto acquistare argento.

Previsioni sul prezzo dell’argento

Grafico XAG/USD di Tradingview

Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo dell’argento si è mosso recentemente in un intervallo ristretto. Si è spostato al di sotto della linea di tendenza discendente mostrata in giallo. Questa linea di tendenza collega le oscillazioni più elevate dal 4 maggio. Si è anche spostato tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 50% e del 61,8%.

Il prezzo è anche alcuni punti sopra il livello di supporto cruciale a 22,14 dollari, lo swing più basso del 23 giugno. Pertanto, per ora le prospettive per il metallo sono neutrali. I principali punti di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno a 22,13$ e 23,70$.

