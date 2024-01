Meme Moguls potrebbe essere la prossima grande novità

I prezzi delle criptovalute sono risaliti nel 2023 quando il prolungato inverno delle criptovalute ha inaugurato una nuova primavera delle criptovalute. Di conseguenza, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è salita a oltre 1,6 trilioni di dollari, aggiungendo oltre 600 miliardi di dollari di valore da gennaio. La maggior parte delle altcoin erano in territorio positivo, con il prezzo del Bitcoin in rialzo di oltre il 180% rispetto ai minimi di dicembre.

Pepe e Bonk hanno sovraperformato la maggior parte delle monete

Mentre la maggior parte delle altcoin come Ethereum, Litecoin e Solana hanno registrato un’impennata, le meme coin sono stati i token con le migliori prestazioni durante l’anno. Bonk, un token Solana lanciato a dicembre, è balzato di oltre il 7.000% dal suo livello più basso. Questa impennata ha portato la sua capitalizzazione di mercato totale a oltre 1,2 miliardi di dollari, che è una cifra enorme.

Secondo SolScan, Bonk ha anche visto il numero dei suoi titolari salire a oltre 526.000. Sebbene la maggior parte di questi titolari siano piccoli, la realtà è che Bonk ha creato molti milionari lungo la strada.

Bonk non è stata l’unica meme coin a prosperare nel 2023. Anche Pepe, un nuovo token a tema rana, ha registrato un’impennata, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 528 milioni di dollari. Come Bonk, anche il token ha creato molti milionari anche se non ha una grande utilità.

Ci sono state altre meme coin che sono aumentate vertiginosamente ma non hanno fatto notizia. Anche Samoiedocoin, una meme coin per l’ecosistema solana, ha registrato un rally, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 86 milioni di dollari.

Questa performance significa che la domanda per le meme coin è ancora più alta. Inoltre, Shiba Inu e Dogecoin sono ancora monete da molti miliardi di dollari, anche se la loro performance è stata inferiore rispetto ai nuovi token. Significa anche che un numero maggiore di token potrebbe aumentare man mano che la Fed e le altre banche centrali cambiano il loro approccio sull’inflazione.

Meme Moguls potrebbe essere la prossima grande novità

In questo contesto, molti trader sono alla ricerca della prossima grande moneta meme che unirà Pepe e Bonk nel loro straordinario rally. È ancora troppo presto per prevedere quale token avrà successo perché molti di essi sono già stati lanciati.

Alcuni analisti ritengono che Meme Moguls potrebbe essere la prossima grande novità nel settore delle meme coin. Per cominciare, Meme Moguls, il cui token è MGLS, è un token meme di prossima uscita attualmente in prevendita. In pochi giorni, il token ha già raccolto oltre 650.000 dollari dagli investitori.

Il token MGLS veniva venduto a 0,0023$ e gli sviluppatori prevedono di aumentarlo nei prossimi giorni man mano che lo slancio continua. Questa tendenza sta accelerando dopo aver lanciato un massiccio omaggio che vedrà i fortunati vincitori raccogliere circa 20.000$ in token MGLS.

Puoi comprare MGLS utilizzando questo link.

I Meme Moguls trarranno probabilmente vantaggio dai principali fattori favorevoli nel settore delle criptovalute. Crescono le speranze che la Federal Reserve e le altre banche centrali inizino a tagliare i tassi nel 2024. Si prevede che altri tagli siano la Banca d’Inghilterra e la BCE.

Inoltre, crescono le speranze che la SEC approvi un ETF Bitcoin nel breve termine. Inoltre, il dimezzamento dei Bitcoin avverrà ad aprile. Nella maggior parte dei casi, Bitcoin e altre altcoin tendono ad avere successo prima di un evento di dimezzamento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.