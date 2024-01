Exchange ibridi e futuro della DeFi: Pullix (PLX) è destinato a dominare?

Pullix, un nuovo exchange ibrido attualmente in prevendita, sta attirando l’attenzione del mercato poiché gli analisti indicano il suo $PLX nativo come un potenziale token 100x.

Se stai scansionando i controlli i mercati per valutare quale sarà il tuo prossimo investimento, ecco cosa potresti voler sapere sugli exchange ibridi. Scopri anche cosa potrebbe distinguere Pullix ($PLX) dagli altri.

Exchange ibridi nel 2024 e oltre

Copy link to section

L’anno volge al termine e le tendenze e le previsioni sulle criptovalute per il 2024 si stanno susseguendo rapidamente. Tra le opinioni e le previsioni degli esperti ci sono alcuni temi ricorrenti, tra cui l’intelligenza artificiale, i giochi, i Real World Assets (RWA), BRC20 e gli exchange ibridi. Secondo alcuni analisti il futuro della finanza decentralizzata (DeFi) potrebbe essere quello degli HEX.

Con il divario tra la finanza tradizionale e la DeFi che si riduce sempre più, il mercato ha lentamente abbracciato l’idea di un exchange ibrido che offra agli utenti i vantaggi di uno exchange combinato centralizzato (CEX) e decentralizzato (DEX).

Numerose piattaforme stanno facendo di questo il futuro del trading di criptovalute, e si prevede che l’innovazione, la sicurezza e la liquidità che ne derivano forniranno l’impulso per un’ulteriore adozione. Ma raggiungere questo obiettivo non è semplice, come dimostra il recente la chiusura di Ankex, un HEX sviluppato dal fornitore di infrastrutture DeFi Qredo Network.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ankex era un exchange ibrido che cercava di dominare lo spazio con le sue funzionalità CEX e DEX. Dopo essere stato in sviluppo dal 2022 e al culmine del lancio pubblico della beta, ha improvvisamente annunciato che sarebbe stato chiuso all’inizio di questo mese.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Secondo quanto riferito, la piattaforma ha attribuito la decisione all’impatto del mercato ribassista, con il crollo di FTX che probabilmente si aggiunge all’impatto complessivo. Sebbene sfortunato, lo sviluppo ha portato il mercato a tenere d’occhio il potenziale presentato da un nuovo progetto: Pullix.

Cos’è Pullix ($PLX)?

Copy link to section

Pullix (PLX) è una piattaforma exchange ibrida che cerca di affrontare i problemi di liquidità della DeFi fornendo allo stesso tempo agli utenti l’opportunità di fare trading e guadagnare in un ambiente sicuro e facile da usare. La sua prevendita è attualmente in fermento poiché gli investitori esprimono fiducia, una prospettiva che spinge gli analisti a puntare a un potenziale rally post-prevendita per il suo token nativo $PLX.

Sebbene siano ancora in fase di sviluppo, le funzionalità di exchange ibrido del progetto che lo distinguono dai CEX e dai DEX sono ciò che gli utenti prevedono di sfruttare nel 2024 e oltre.

Ad esempio, gli utenti preoccupati per la custodia dei propri asset su piattaforme centralizzate a seguito dei recenti crolli e attacchi informatici, troveranno l’opportunità di fare trading on-chain e guadagnare sfruttando l’autocustodia, una prospettiva allettante.

Come con altre piattaforme, Pullix cerca di incentivare i propri utenti a fornire liquidità offrendo ai possessori di token la possibilità di guadagnare premi attraverso lo staking e lo yield farming. Tuttavia, nessun altro exchange offre un’opportunità di guadagno in cui gli utenti possono contribuire alla liquidità dei market maker automatizzati poiché traggono profitto da una quota delle entrate giornaliere della piattaforma.

Parte delle entrate verrà utilizzata anche per comprare e bruciare token $PLX, un meccanismo inflazionistico che aiuterà a sostenere i prezzi futuri. A rendere il tutto ancora più piccante ci sono gli spread ridotti e le commissioni dello 0% a disposizione degli utenti.

Conclusione: vale la pena comprare $PLX?

Copy link to section

Gli esperti ritengono che le nuove piattaforme che riescono a portare il meglio degli exchange centralizzati e decentralizzati agli utenti, fornendo soluzioni a problemi nascenti come violazioni della sicurezza, esperienza utente e liquidità, potrebbero dominare il settore.

I CEX potrebbero prosperare e i DEX stanno crescendo, ma un exchange ibrido che unisca entrambi i mondi potrebbe essere il futuro.

Il white paper e la roadmap di Pullix indicano un progetto ideato per raggiungere questo obiettivo. La sua prevendita ha raccolto più di 1,1 milioni di dollari nella fase 3, con $PLX al prezzo di 0,044 dollari per token per offrire un probabile affare prima del suo lancio.

Oltre alle caratteristiche evidenziate sopra, cos’altro potrebbe far risaltare Pullix e potenzialmente dominare? Scopri di più su questo progetto qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.