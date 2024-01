Osmosis (OSMO) è emersa come una performance eccezionale nel mese di dicembre, testimoniando un notevole aumento del 185,72% negli ultimi 30 giorni. Mentre il mercato osserva con impazienza la traiettoria di OSMO, un altro giocatore, un altro nuovo progetto cripto di nome Pullix, sta facendo scalpore con il suo approccio unico al trading e la sua prevendita di token nativi in corso.

Approfondiamo i recenti sviluppi riguardanti Osmosis, esploriamo la sua previsione dei prezzi e sveliamo i dettagli della prevendita in corso di Pullix.

Osmosi: notevole impennata dei prezzi a dicembre

Osmosis, l’appchain DEX costruito su Cosmos SDK, ha seguito una notevole traiettoria ascendente negli ultimi 30 giorni. Vantando un guadagno del 185,72% in questo periodo, OSMO ha dimostrato un trend rialzista, segnando un aumento del 505,38% nel medio termine e un sostanziale aumento del 155,83% nell’ultimo anno.

Grafico dei prezzi di Osmosis

Nonostante un elevato livello di volatilità, Osmosis ha registrato 24 giorni verdi negli ultimi 30, dimostrando la sua resilienza e il favore del mercato.

Previsione dei prezzi OSMO: la prospettiva rialzista

Gli indicatori tecnici dipingono un quadro rialzista per Osmosis (OSMO). Con un sentiment rialzista del 90% e un indice Fear & Greed pari a 73 (Greed), il mercato è ottimista. Si prevede che la moneta, attualmente al prezzo di 1,65$, supererà i 2,0$ entro la fine dell’anno.

I livelli di supporto chiave da tenere d’occhio sono 1,52$, 1,49$ e 1,46$, insieme ai livelli di resistenza a 1,58$, 1,61$ e 1,64$, che forniscono parametri di riferimento cruciali sia per i trader che per gli investitori.

La recente performance, unita al sentiment positivo, predispone OSMO per una potenziale crescita. Tuttavia, si consiglia cautela, data la volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute.

Pullix: colmare il divario nel trading DeFi

Mentre Osmosis continua il suo slancio verso l’alto, la community cripto è in fermento anche per Pullix, un nuovo trading exchange ibrido che sfida lo status quo. Pullix mira a colmare il divario tra gli exchange decentralizzati e centralizzati, offrendo agli utenti un’esperienza di trading completa e sicura.

Pullix affronta il problema della liquidità nella finanza decentralizzata (DeFi) adottando un approccio ibrido unico. Si distingue per caratteristiche quali l’elevata liquidità, una leva finanziaria fino a 1000:1, zero commissioni con spread ridotti e un modello di governance guidato dalla community. L’esclusivo approccio ibrido della piattaforma mira ad affrontare i problemi comuni del settore, tra cui gli elevati costi di trading, la mancanza di varietà di asset e le incertezze normative.

Combinando i punti di forza degli exchange decentralizzati e centralizzati, Pullix incentiva gli utenti a fornire liquidità, garantendo una migliore liquidità e prezzi competitivi.

Il token PLX nativo, attualmente in fase di prevendita, è al centro dell’ecosistema di Pullix. Oltre a facilitare le operazioni, i titolari di PLX godono di un rivoluzionario meccanismo “Trade-to-Earn”, che consente loro di trarre profitto dalle entrate giornaliere dello scambio. Questo innovativo modello di condivisione delle entrate distingue Pullix nello spazio crittografico.

La prevendita PLX, attualmente nella fase 4, ha raccolto 1.603.843$, con il 54,2% rimanente.

Conclusioni

Nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute, l’ascesa parallela di Osmosis e Pullix è accattivante. Lo slancio rialzista di OSMO e l’approccio innovativo di Pullix sottolineano il potenziale di cambiamenti trasformativi nella sfera del trading di criptovalute.

Mentre la prevendita di Pullix procede e la previsione dei prezzi di OSMO genera entusiasmo, gli investitori si trovano ad un bivio tra innovazione e opportunità.

