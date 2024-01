Il 28 dicembre, Bloomberg ha annunciato che la scrittrice e filantropa francese Francoise Bettencourt Meyers è diventata la prima donna nella storia ad avere un patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari.

Bettencourt Meyers è l’erede del patrimonio familiare del gruppo L’Oréal, che le è stato tramandato nel 2017 dopo la morte di sua madre (che a sua volta lo aveva ereditato dal padre e fondatore dell’azienda Eugene Schueller).

Secondo Bloomberg, il patrimonio netto personale di Bettencourt Meyers è salito a oltre 100 miliardi di dollari questa settimana in seguito al fatto che il prezzo delle azioni di L’Oréal SA ha recentemente raggiunto il massimo storico (ATH) di circa 460 euro per azione. Ad oggi, quest’anno il prezzo delle azioni della società è aumentato di circa il 35%.

Bettencourt Meyers rappresenta anche la trasmissione dei patrimoni chiave della moda e della bellezza alle generazioni più giovani. All’inizio di questo mese, l’erede di Hermès Nicolas Puech ha fatto scalpore quando ha annunciato che avrebbe lasciato una quota considerevole della fortuna di Hermès al suo giardiniere.

E all’inizio di quest’anno, il 73enne titano di LVMH, il cosiddetto “lupo in cashmere” Bernard Arnault, aveva chiarito la successione di LVMH annunciando quale dei suoi cinque eredi avrebbe ereditato quale dei marchi di lusso della società madre, da Louis Vuitton e Dior a Moët e altro ancora.

A differenza dei figli Arnault, tuttavia, Bettencourt Meyers non è stata coinvolta nella gestione del gruppo L’Oréal e ha avuto un rapporto controverso molto pubblicizzato con sua madre, dalla quale ha ereditato le sue azioni, quando era ancora in vita.

La nuova manna di Bettencourt Meyers la mette in ottima compagnia, probabilmente come una delle donne più ricche di tutti i tempi. (Si stima che la famosa monarca egiziana Cleopatra, ad esempio, fosse la persona più ricca del mondo ai suoi tempi, con un patrimonio netto personale di circa 95 miliardi di dollari secondo gli standard odierni).

Le successive donne più ricche del mondo sono l’ereditiera di Walmart Alice Walton e la principale azionista di Koch Industries Julia Koch, ciascuna con un patrimonio valutato a nord di 55 miliardi di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.