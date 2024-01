All’inizio del 2024, Solana (SOL) è emersa come leader, superando Ethereum nel volume delle stablecoin e dominando l’interesse di ricerca. Allo stesso tempo, Pullix, un exchange ibrido in arrivo, ha fatto scalpore con la sua prevendita di token PLX “Trade-To-Earn”.

Approfondiamo questi sviluppi significativi che hanno catturato l’attenzione sia degli appassionati di criptovalute che degli investitori.

Solana supera Ethereum in termini di volume di stablecoin

Con un passo da gigante, Solana ha superato Ethereum nel volume delle transazioni di stablecoin. Mentre Ethereum rimane la catena che domina maggiormente in quanto a capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin emesse secondo i dati di DeFilama, la quantità di transazioni di stablecoin effettuate su Ethereum negli ultimi sette giorni ha superato quella effettuata su Ethereum secondo i dati di Artemis.

Screenshot del volume del transferimento di Stablecoin sul terminale di Artemis

Secondo le informazioni di Artemis, il volume delle stablecoin scambiate su Solana negli ultimi sette giorni ammonta a circa 103 miliardi di dollari rispetto ai 90,87 miliardi di dollari di Ethereum.

Il volume di stablecoin transferite su catene diverse negli ultimi 7 giorni

Un tempo acclamato come “killer di Ethereum”, Solana ha consolidato la sua posizione come blockchain formidabile, mostrando una crescita e un coinvolgimento degli utenti notevoli. Il vibrante ecosistema della blockchain, caratterizzato da attività che vanno dalla mania delle iscrizioni alla mania dei memecoin, ha contribuito a questo traguardo.

L’aumento del volume delle stablecoin di Solana sottolinea la sua crescente popolarità, con i trader che trovano valore nella sua solida infrastruttura e nelle diverse offerte, tra cui la moneta meme BONK di tendenza e il telefono Solana Saga. Anche gli airdrop come Jito Airdrop e l’ascesa degli exchange decentralizzati (DEX) su Solana hanno alimentato l’ascesa della blockchain, spingendo la sua capitalizzazione di mercato oltre i 50 miliardi di dollari. Questo slancio posiziona SOL come un attore di spicco nel mercato delle criptovalute.

Solana (SOL) supera Ethereum nelle ricerche su Google

Al di là dell’abilità nelle transazioni, Solana ha eclissato Ethereum nell’interesse tra le ricerche, segnalando un cambiamento nella curiosità degli appassionati di criptovalute. I dati di Google Trends rivelano che dal 17 al 23 dicembre il termine “Solana” ha ottenuto un punteggio di interesse di ricerca più alto rispetto a “Ethereum” in varie regioni, tra cui Spagna e Filippine.

Questo aumento dell’interesse di ricerca può essere attribuito ai recenti risultati di Solana, incluso il superamento dell’XRP di Ripple e del BNB di Binance nella capitalizzazione di mercato. L’apprezzamento del prezzo della blockchain, gli exchange decentralizzati che hanno registrato un volume di oltre 28 miliardi di dollari solo nel mese di dicembre e l’anticipazione dei prossimi lanci di token hanno contribuito a questo crescente interesse per Solana.

Pullix (PLX): una nuova altcoin in lotta con SOL per il primo posto

Nel mezzo dell’entusiasmo che circonda Solana (SOL), Pullix (PLX) è emerso come un contendente degno di nota.

Pullix, un innovativo exchange ibrido, il cui lancio è previsto a gennaio 2024, è destinato a rivoluzionare il panorama del trading fondendo perfettamente funzionalità di scambio centralizzate e decentralizzate. La piattaforma affronta questioni critiche come i problemi di liquidità nella DeFi, offrendo una soluzione unificata per i trader.

Al centro dell’ecosistema di Pullix c’è il token PLX, soprannominato la prima criptovaluta “Trade-to-Earn” del mercato delle criptovalute, che è attualmente in fase di prevendita. Il token consente agli utenti di guadagnare premi immediati per il trading sulla piattaforma e il completamento delle sfide. La prevendita di PLX ha generato notevole interesse, con gli analisti che prevedono un aumento del 580% durante la prevendita e un potenziale aumento di 100 volte al momento del lancio.

L’esclusivo meccanismo di condivisione delle entrate del token PLX distingue Pullix, consentendo ai possessori di token di trarre profitto dalle entrate giornaliere dell’exchange e guadagnare un reddito passivo fisso. Incentivando gli utenti a fornire liquidità, Pullix mira a migliorare la liquidità e offrire prezzi più competitivi rispetto ad altre piattaforme, attirando ulteriormente i trader nel suo ecosistema.

Conclusioni

Nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute, le prestazioni stellari di Solana e l’approccio rivoluzionario di Pullix significano uno spostamento verso l’innovazione e le piattaforme incentrate sull’utente.

Il dominio di Solana nel volume delle stablecoin e nell’interesse di ricerca, insieme al successo di prevendita di Pullix e all’introduzione del token PLX, dimostrano il dinamismo e il potenziale del mercato delle criptovalute.