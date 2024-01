Dopo che Bonk (BONK) ha rallentato in seguito alla sua fulminea ascesa negli ultimi due mesi, un’altra meme coin di Solana, Myro (MYRO), sta cercando di subentrare.

Questa moneta meme a tema cane lanciata di recente è un acquisto migliore oggi? Oppure potrebbe valere la pena investire nel grande hit in prevendita Memeinator (MMTR) in vista delle proiezioni del mercato rialzista del 2024?

Myro (MYRO) fa un grande movimento mentre Bonk scivola

Copy link to section

Il prezzo di Bonk, con sede a Solana, è salito al massimo storico di 0,00003416$ a dicembre, quando il token meme ha ottenuto importanti quotazioni negli exchange di criptovalute. La corsa di SOL a prezzi superiori a 123$ è avvenuta quando il rally di BONK ha contribuito a ribaltare la capitalizzazione di mercato di Pepe (PEPE).

Ma BONK sta lottando per trovare slancio con un crollo del 44% nelle ultime due settimane, che si verifica quando il prezzo di SOL scende sotto i 100$. La capitalizzazione di mercato di Bonk è scesa da oltre 1 miliardo di dollari agli attuali circa 621 milioni di dollari. In mezzo a questa crisi per Bonk, Myro (MYRO) sarà il nuovo re dei meme per cani dell’ecosistema Solana?

Myro è una meme Coin che prende il nome dal cane da compagnia del co-fondatore di Solana Raj Gokal. Lanciato a novembre e cercando di dominare l’ecosistema delle monete meme Solana, il prezzo MYRO ha raggiunto massimi di 0,082$.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Secondo i dati di CoinGecko, i guadagni di MYRO nell’ultima settimana sono attualmente al 304%. Con oltre il 40% di aumento di prezzo in 24 ore, MYRO sta facendo capolino alla capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari e potenzialmente potrebbe raggiungere il livello di prezzo di 0,1$.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Myro ha una fornitura massima di 1 miliardo di MYRO e il suo whitepaper delinea potenziali offerte e attività di servizi pubblici. Anche se potrebbe registrare un ulteriore slancio man mano che il mercato dei meme prenderà una nuova spinta, le prospettive a lungo termine per gli investitori saranno probabilmente attratte da un nuovo sfidante che farà scalpore nel mercato della prevendita.

Memeinator (MMTR): molto più di una meme coin

Copy link to section

Uno degli svantaggi delle meme coin è stata la loro intrinseca mancanza di un’effettiva utilità. Mentre Dogecoin e Shiba Inu hanno lasciato il segno nello spazio delle criptovalute come le migliori meme coin, la maggior parte degli altri token meme sono svaniti man mano che l’hype iniziale si è attenuato.

Memeinator (MMTR) è una nuova criptovaluta meme IA ispirata al film di successo mondiale Terminator. Rendendo omaggio al franchise, il progetto meme del futuro è qui con una missione chiara: eliminare la minaccia che le monete meme deboli e senza valore rappresentano per il più ampio spazio crittografico.

La reale utilità nella gamification, nello staking e nel lancio di altri prodotti chiaramente delineati potrebbe metterlo ben al di sopra dei token scadenti al momento del lancio.

Perché Memeinator potrebbe essere una buona scommessa sul lungo termine?

Copy link to section

Mentre rafforza il suo status come una delle migliori monete meme da comprare nel 2024, la fiducia in Memeinator è in aumento.

Dopo aver iniziato con 29 stadi, la comunità ha fatto un grande passo avanti riducendosi a 20. La tokenomics ne ha beneficiato, con 129 milioni del miliardo di MMTR bruciati da sei dei 9 stadi.

Anche lo staking è già attivo, mentre la crescente trazione della comunità non si vede solo con la partecipazione al giveaway di Virgin Galactic da 250.000$, ma nel coinvolgimento sui social media. Secondo i dati sul sito Web Memeinator, il progetto ha attirato oltre 7.000 e 11.000 membri rispettivamente attraverso i suoi canali Discord e Telegram.

🚀🌌 READY FOR A REAL ADVENTURE? #MEMEINATOR'S $250K VIRGIN GALACTIC GIVEAWAY IS YOUR TICKET TO SPACE.



JOIN OR WATCH OTHERS SOAR.



📲ENTER HERE: https://t.co/PNQvq5Ril7#VirginGalactic pic.twitter.com/kolZ4aRbVS — The Memeinator (@TheMemeinator__) January 3, 2024

La prevendita di Memeinator ha raccolto l’impressionante cifra di 3 milioni di dollari mentre accelera nella fase 11 della vendita di token. Il prezzo attuale è di 0,0186$ e si prevede che salirà a 0,0292$ nella fase finale. Data la forza della proposta di valore di Memeinator, la rinascita delle monete meme e le prospettive generali del mercato, comprare MMTR oggi potrebbe valerne la pena in futuro.

Il valore di MMTR potrebbe aumentare di un altro 65% entro la fine della prevendita, con fattori evidenziati che lo aiuteranno a lottare per il dominio generale. Sei interessato a maggiori informazioni su Memeinator? Dai un’occhiata al suo whitepaper qui.