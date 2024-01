Il prezzo di Helium (HNT) è tornato sopra i 7,00$ dopo essere salito alle stelle di oltre il 43% nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, il prezzo di Internet Computer (ICP) viene scambiato sopra i 13,00$ dopo essere aumentato del 20% nello stesso periodo.

Mentre le criptovalute diventano verdi insieme a Bitcoin che raggiunge il picco massimo di 47.000$, il sentiment si è riversato nella prevendita del nuovo progetto cripto: Pullix (PLX). Ciò ha aumentato le prospettive di un potenziale rialzo dei prezzi quando il token PLX verrà lanciato ufficialmente. Ecco le prospettive dei prezzi per HNT, ICP e PLX.

Il prezzo di Helium (HNT) è pronto a superare i 10 dollari

Helium è una delle piattaforme blockchain chiave nello spazio delle infrastrutture pubbliche decentralizzate (DePin). La sua crescita nell’ultimo anno ha coinciso con un maggiore spostamento verso l’infrastruttura wireless decentralizzata. La piattaforma basata su Solana ha registrato un discreto aumento di volume dopo aver annunciato un aggiornamento alle implementazioni del contratto intelligente per il protocollo.

HNT è stato scambiato al minimo di 4,74$ lunedì 8 gennaio 2024. Ciò fa seguito ai cali osservati la scorsa settimana quando Helium ha ridotto i guadagni dai massimi di 7,40$ raggiunti all’inizio di fine dicembre.

Ma poiché il mercato più ampio ha mostrato resilienza in mezzo al crescente sentimento rialzista dell’ETF Bitcoin, il prezzo dell’ICP si è mosso a doppia cifra durante la notte per raggiungere massimi di 7,18$ martedì mattina.

Si prevede che l’impennata di Bitcoin continuerà e, con catalizzatori di prezzo specifici in vista, HNT potrebbe guardare a una nuova gamba al rialzo. Se i buyer continueranno a dettare il sentiment del mercato, è probabile che il prezzo di Helium miri a superare i 10 dollari.

Internet Computer (ICP) vola grazie ai picchi dell’attività on-chain

A parte il mercato rialzista generale che alimenta i guadagni in tutto l’ecosistema, ICP è pronto per una potenziale continuazione rialzista a causa del picco dell’attività on-chain.

Secondo DeFiLlama, il Total Value Locked (TVL) nelle dApp sul protocollo è aumentato in modo significativo negli ultimi due mesi. La TVL ammontava a circa 2,1 milioni di dollari all’inizio di novembre, ma ha superato i 33 milioni di dollari.

Il prezzo di ICP rimane al di sopra di una linea di tendenza discendente da cui si è rotto dopo un aumento settimanale dell’87% nel novembre 2023. Gli analisti suggeriscono che il breakout potrebbe vedere il prezzo di Internet Computer puntare a un rally verso il livello di resistenza primaria sopra i 20 dollari. È probabile che lo slancio rialzista spinga il suo prezzo a 31,69$ e il nuovo livello di resistenza a circa 43,27$.

Pullix (PLX) attira gli investitori mentre raggiunge la fase 6 della prevendita

Pullix (PLX) potrebbe aiutare ad affrontare la sfida di liquidità che attualmente si trova ad affrontare l’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Potrebbe anche essere la soluzione al compromesso che gli investitori devono affrontare quando utilizzano exchange centralizzati. I recenti eventi riguardanti le piattaforme CEX e la crescente necessità del meglio sia dei CEX che dei DEX mettono Pullix in una posizione forte quando verrà finalmente lanciato.

È il potenziale di questo exchange ibrido che sta attirando un enorme interesse da tutto il mercato, con oltre 3,1 milioni di dollari raccolti nella prevendita in corso.

Mentre gli investitori si accaparrano una quota del 60% dei 200 milioni di PLX disponibili per i partecipanti alla prevendita, il valore del token è aumentato da 0,04$ a 0,08$. Questo potrebbe aumentare in modo significativo man mano che la prevendita continua ad accelerare. Quando la prevendita termina e i token iniziano a essere scambiati sul mercato, PLX potrebbe esplodere.

