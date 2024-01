Il mercato delle criptovalute rimane un settore dinamico e gli appassionati sembrano più attratti dalla praticità, dall’utilità e dagli investimenti intelligenti quando interagiscono con le monete digitali nel 2024. Mentre gli asset più importanti dominano le tendenze, le criptovalute nascoste si stanno preparando per una crescita sostanziale.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) e Bitbot di Telegram (BITBOT) sono tra i progetti cripto meno conosciuti pronti a fare passi da gigante quest’anno.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance presenta una blockchain avanzata con strumenti innovativi e un’interfaccia di prim’ordine, rendendo gli investimenti in criptovalute fluidi anche per i nuovi giocatori. Inoltre, consente agli utenti l’accesso al trading di opzioni, un campo una volta disponibile per gli squali di Wall Street.

Il loro exchange decentralizzato allevia la necessità di piattaforme centralizzate con maggiore sicurezza e commissioni ridotte.

LINA, la moneta nativa della blockchain, è stata scambiata in modalità di recupero durante questa pubblicazione, in rialzo di oltre l’8% fino al prezzo attuale di 0,008253$. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 48.404.708$.

Gli esperti ritengono che il mercato delle opzioni possa crescere in modo esponenziale nel 2024 e Linear Finance sembra un candidato perfetto per sfruttare questo ottimismo.

BitBot (BITBOT)

BitBot è un bot di trading di Telegram che intende offrire agli investitori al dettaglio strumenti per navigare nel mercato delle criptovalute senza dipendere dalla fortuna o correre rischi enormi. I bot di Telegram stanno guadagnando popolarità nel settore degli asset digitali poiché offrono funzionalità innovative che i trader possono utilizzare per aumentare il loro potenziale di guadagno.

Perché prendere in considerazione Bitbot?

Gli investitori in criptovalute potrebbero essere scettici riguardo al trading di bot a causa dell’aumento dei casi di truffe nel settore. Ad esempio, il bot di trading Unibot basato su Telegram ha fatto perdere agli utenti oltre 600.000 dollari a causa di un exploit.

Bitbot vuole alleviare questo problema poiché dà priorità alla sicurezza dell’utente. Utilizza il sistema keyless MPC, che impedisce a chiunque di accedere o visualizzare l’intera chiave, promettendo precisione e maggiore privacy.

Inoltre, Bitbot include funzionalità anti-rug pull, che prevengono le truffe che coinvolgono gli sviluppatori che pompano un asset prima di scaricarla e scomparire con i fondi degli utenti.

I possessori di BITBOT godono di vari vantaggi, tra cui un programma di riferimento integrato e copy-trading per principianti e giocatori non qualificati per duplicare le operazioni da parte di partecipanti al mercato esperti.

Sun (SOLE)

L’altcoin Sun alimenta l’ecosistema Tron, una blockchain ad alte prestazioni nota per la sua velocità e scalabilità. Gli utenti utilizzano il token SUN per picchettare premi, votare sulla governance e spese di transazione.

Tron prevede una maggiore adozione in vari segmenti, tra cui NFT e DeFi, creando un ambiente redditizio per la prosperità di SUN. Gli individui possono utilizzare l’altcoin per guadagnare impressionanti ricompense di staking, offrendo la possibilità di un reddito passivo.

Inoltre, i titolari di SUN possono contribuire agli obiettivi futuri della blockchain tramite il voto, consolidando un senso di comunità e proprietà. Inoltre, la minore capitalizzazione di mercato del progetto rende SUN un’opzione di investimento sottovalutata con un notevole potenziale di rialzo.

Il giorno precedente SUN ha guadagnato il 2,75%, attestandosi a 0,007731$. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 75.885.978$.

La prevendita di Bitbot verrà lanciata il 17 gennaio e le persone interessate potranno visitare il sito web del progetto per tenerti aggiornato.

Inoltre puoi rimanere sintonizzato sugli sviluppi continui di BITBOT tramite i loro account sui social media;

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.