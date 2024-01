Le criptovalute sono al centro dell’attenzione dopo che la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha finalmente rilasciato la tanto attesa approvazione per gli ETF Spot su Bitcoin.

Perché un ETF Bitcoin è un grosso problema?

Ieri sera l’autorità di regolamentazione statunitense ha approvato 11 richieste in totale per i suddetti fondi negoziati in borsa, il che ha spinto al rialzo anche le azioni di Coinbase poiché i gestori patrimoniali l’hanno scelta come partner di custodia degli ETF.

Un’azione da parte della SEC è significativa per il settore delle criptovalute, considerando che si prevede che gli ETF Spot su Bitcoin aumenteranno significativamente l’interesse istituzionale per BTC. Gli analisti di Bernstein, ad esempio, prevedono che questi fondi gestiranno circa il 10% dell’offerta globale di Bitcoin nei prossimi anni.

Wall Street è inoltre convinta che l’afflusso di capitali istituzionali si tradurrà in un massiccio aumento del prezzo del Bitcoin. All’inizio di questa settimana, Standard Chartered ha affermato che la più grande criptovaluta del mondo potrebbe raggiungere i 200.000 dollari l’anno prossimo se la Securities & Exchange Commission approverà effettivamente gli ETF.

Se questo rally dovesse realizzarsi davvero, è possibile che il relativo vantaggio si estenderà anche ad altri giocatori di criptovaluta poiché Bitcoin è il loro riferimento. Questi potrebbero includere i progetti lanciati di recente come Pullix.

Pullix è alimentato da un token nativo

Pullix potrebbe beneficiare dell’approvazione normativa per gli ETF Bitcoin poiché è alimentato da un token nativo chiamato “PLX”.

Pertanto, una volta che gli Exchange Traded Fund forniranno la spinta attesa a BTC e inizieranno a trascinare con sé il resto del mercato, il token Pullix potrebbe iniziare a dare i suoi frutti per coloro che hanno investito in esso in una fase iniziale.

PLX attualmente costa solo 0,08$ e si prevede che vedrà il prossimo aumento di prezzo tra circa 15 giorni, secondo il timer sul suo sito web.

Finora Pullix ha raccolto ben oltre 3,3 milioni di dollari tramite la prevendita in corso, il che la dice lunga sul tipo di domanda che questo nuovo cripto token sta attirando. Puoi scoprire di più su PLX facendo clic qui.

Pullix vuole risolvere il problema della liquidità

Fondamentalmente, Pullix è un exchange ibrido che ti consente di beneficiare delle caratteristiche migliori di un exchange centralizzato senza dover rinunciare al meglio di un exchange decentralizzato.

Pullix è convinto che mettere insieme gli aspetti positivi di entrambe le parti serva a risolvere il problema di liquidità tipicamente associato a un exchange DeFi.

Ciò che rende Pullix ancora più interessante sono due aspetti: il primo è il suo modello trade-to-earn che essenzialmente ti premia facendo ciò che già ami, cioè fare trading sull’exchange di criptovalute.

In secondo luogo, la piattaforma condivide una parte delle sue entrate con coloro che hanno investito nel suo token nativo PLX, che funge da nuova entusiasmante modalità di reddito passivo fisso. Sei interessato a saperne di più su Pullix e sul token PLX? Clicca qui per visitare il sito web del progetto.

Altri venti favorevoli che potrebbero aiutare PLX

Uno dei motivi per cui Pullix sta riscontrando una forte domanda per il suo token nativo durante la prevendita è perché il progetto si impegna completamente a garantire la sicurezza.

È interessante notare che un ETF Bitcoin non è l’unico fattore che potrebbe avvantaggiare PLX o il mercato delle criptovalute in generale nel 2024. Si prevede che la Federal Reserve americana taglierà i tassi più volte quest’anno.

Ciò è significativo perché il denaro tende a confluire negli asset a rischio come le criptovalute una volta che la banca centrale diventa indulgente in termini di politica monetaria. I membri del FOMC hanno recentemente segnalato tre tagli dei tassi di interesse nel 2024, come riportato qui da Invezz.

Infine, si prevede che l’offerta di bitcoin si dimezzerà nel prossimo aprile, il che storicamente è stato un vantaggio per il suo prezzo. Questo è un altro vantaggio che potrebbe riflettersi anche in altre criptovalute, incluso il token Pullix. Puoi visitare il sito web Pullix a questo link per scoprire come investire nel token PLX.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.