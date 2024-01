Con una mossa rivoluzionaria per migliorare l’accessibilità delle criptovalute in Africa, Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute statunitensi, ha stretto una partnership strategica con Yellow Card, un exchange di stablecoin africano. Questa collaborazione mira a dare potere finanziario a milioni di persone nelle economie emergenti in tutto il continente.

Nel frattempo, Pullix, un exchange di criptovalute ibrido, si sta preparando a ridefinire il panorama del trading con soluzioni innovative oltre alla prevendita di token PLX attualmente in corso.

Partnership tra Coinbase e Yellow Card

Copy link to section

L’alleanza di Coinbase con Yellow Card segna un momento cruciale per l’adozione delle criptovalute in Africa. Yellow Card, una società del portfolio di Coinbase, svolgerà un ruolo cruciale nell’espansione dei servizi di Coinbase in 20 paesi africani.

A partire da febbraio, la partnership fornirà a oltre la metà della popolazione africana l’accesso alla USD Coin (USDC), una stablecoin ancorata al dollaro USA, attraverso l’app Coinbase Wallet.

L’esperienza di Yellow Card nei metodi di pagamento locali verrà sfruttata attraverso l’integrazione del widget Yellow Card nell’app Coinbase Wallet. Questa collaborazione mira a semplificare l’acquisto e il trasferimento di USDC per gli utenti africani, consentendo transazioni senza commissioni tramite e-mail e app di messaggistica popolari come WhatsApp, iMessage e Telegram.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Inoltre, gli utenti della Yellow Card possono sfruttare la catena Base, una soluzione Ethereum layer 2 incubata da Coinbase, per transazioni convenienti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mettendo in evidenza l’USDC, Coinbase mira ad affrontare le sfide economiche nelle regioni con elevata inflazione e dipendenza dalle rimesse. La partnership è concepita come un catalizzatore per una maggiore libertà economica in luoghi che storicamente ne sono mancati, aprendo la strada alla creazione di un moderno sistema finanziario.

Pullix colma il divario con un modello di exchange ibrido

Copy link to section

Mentre Coinbase e Yellow Card fanno passi da gigante nell’espansione dell’accesso alle criptovalute in Africa, Pullix è pronta a ridefinire l’esperienza di trading con il suo innovativo modello di exchange ibrido. Pullix mira a colmare il divario tra gli exchange decentralizzati e centralizzati, offrendo agli utenti i vantaggi di entrambi i mondi.

L’approccio unico della piattaforma affronta il problema della liquidità nella finanza decentralizzata (DeFi), un ostacolo di lunga data per la crescita degli exchange decentralizzati. Pullix offre una piattaforma unificata che combina i punti di forza degli exchange centralizzati e decentralizzati, fornendo agli utenti un accesso diretto alla liquidità e la possibilità di negoziare vari asset a livello globale.

L’impegno di Pullix per la sicurezza degli utenti lo distingue nello spazio cripto. Gli utenti mantengono la custodia dei propri asset, beneficiando al tempo stesso delle caratteristiche di sicurezza di un exchange centralizzato. La piattaforma offre un’elevata liquidità, una leva finanziaria fino a 1000:1 e un modello di governance che consente ai possessori di token di contribuire all’aggiunta del mercato e proporre nuovi asset.

L’ecosistema di Pullix si estende oltre l’exchange ibrido, offrendo una gamma di funzionalità per soddisfare le varie esigenze dei trader. La piattaforma incorpora un protocollo di prestito per il reddito passivo, un ottimizzatore di rendimento multichain decentralizzato chiamato VaultX e un launchpad di finanza decentralizzata (DeFi) e NFT per interessanti opportunità di investimento.

Gli utenti possono dedicarsi allo yield farming, allo staking e alla fornitura di liquidità, beneficiando al tempo stesso della sicurezza di un exchange non custodial. Le soluzioni automatizzate della piattaforma, inclusi strumenti di trading supportati dall’intelligenza artificiale e una funzionalità di copy trading, migliorano le strategie di trading e i potenziali profitti degli utenti.

Prevendita token PLX e meccanismo ‘Trade-to-Earn’

Copy link to section

Al centro di Pullix c’è il suo token nativo, PLX, la prima criptovaluta “Trade-to-Earn” del mercato delle criptovalute.

I titolari di token PLX possono guadagnare premi immediatamente dal trading sulla piattaforma e la partecipazione alle sfide di trading. Ciò che distingue PLX è il suo meccanismo di condivisione delle entrate, che consente ai detentori di token di trarre profitto dalle entrate giornaliere generate dall’exchange.

Nella prevendita in corso, attualmente giunta alla sesta fase, il 60% dei token PLX verrà assegnato ai primi partecipanti, offrendo loro l’opportunità di impegnarsi nell’esclusivo modello Trade-to-Earn. La prevendita, con una fornitura fissa di 200.000.000 di token PLX e un prezzo iniziale di 0,04$, presenta una proposta interessante per i trader che cercano un nuovo modo per guadagnare premi e contribuire alla liquidità della piattaforma.

Se interessati, il token PLX vale 0,08$ nella fase attuale e il prezzo è destinato ad aumentare nei prossimi 14 giorni. Seguendo i numeri, il valore del token è già raddoppiato e i primi partecipanti stanno già contando i rendimenti. Per partecipare alla prevendita Pullix potete visitare il sito ufficiale della prevendita.