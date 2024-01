Le criptovalute sono entrate in una nuova era degli investimenti con il trading di ETF spot su Bitcoin che è stato avviato per la prima volta negli Stati Uniti giovedì. Mentre l’attesa del mercato aumenta, un importante economista afferma che questo sviluppo potrebbe elevare gli investimenti in criptovalute a un altro livello.

Nel mezzo di un mega inizio dell’ETF spot, tra le previsioni turbolente di Bitcoin (BTC) e delle criptovalute in generale, il nuovo bot di trading di Telegram Bitbot (BITBOT) potrebbe essere un altro punto di svolta per i trader?

El-Erian afferma che gli ETF amplieranno la partecipazione agli investimenti in criptovalute

Mohamed El-Erian, presidente del Queens’ College di Cambridge e capo consigliere economico di Allianz, ha condiviso la sua visione di ciò che l’approvazione della SEC degli ETF spot su Bitcoin significherà per il settore delle criptovalute, sottolineando che le previsioni sul fatto che gli ETF sarebbero stati un “punto di svolta” erano giuste.

I commenti di El-Erian, condivisi tramite il suo account X ufficiale l’11 gennaio, sono arrivati mentre il mercato degli ETF Bitcoin ha registrato un volume di oltre 1,3 miliardi di dollari nelle prime ore di trading. Nello stesso giorno, abbiamo visto una forte oscillazione del prezzo della criptovaluta di riferimento, con BTC che è balzato sopra i 48.000 dollari prima che la pressione da “vendi la notizia” lo riportasse a circa 46.000 dollari.

Commentando il trend dell’ETF spot e cosa potrebbe significare per gli investimenti in Bitcoin, El-Erian ha osservato:

“I sostenitori hanno ragione nel definire questo un “punto di svolta” per le #criptovalute come asset/investimento finanziario, anche se non come potenziale valuta globale. Questa decisione della #SEC farà molto di più che approfondire e ampliare la partecipazione agli #investimenti in #Bitcoin.”

Oltre a “contrastare le preoccupazioni sulla legittimità alimentate dagli scandali ben pubblicizzati degli ultimi anni”, l’approvazione e il trading sono uno sviluppo notevole che ancora le criptovalute come asset nel mondo degli investimenti. Questo dovrebbe essere il caso nonostante il fatto che gli ETF non significano che Bitcoin diventerà una valuta globale, ha osservato El-Erian.

Gli esperti di mercato affermano che enormi afflussi negli ETF Bitcoin potrebbero catalizzare la crescita del prezzo del Bitcoin, aprendo opportunità e rivoluzionando il più ampio spazio di investimento in criptovalute. È questo mondo degli investimenti in crescita che Bitbot (BITBOT) potrebbe ridefinire.

Cos’è Bitbot?

Bitbot è un bot di trading di Telegram progettato per offrire agli investitori al dettaglio l’accesso a strumenti di trading di livello istituzionale e inizierà la sua prevendita il 17 gennaio. I bot di Telegram sono strumenti o app di trading personalizzati che consentono ai piccoli trader di trarre vantaggio dal mondo degli investimenti in Bitcoin, senza fare affidamento su intuizioni o esporsi a determinati rischi.

Bitbot, un nuovo progetto, racchiude miglioramenti significativi rispetto ai bot di trading di Telegram attualmente sul mercato.

Essendo il primo bot di trading non-custodial, vanta un nuovo livello di sicurezza. Con Bitbot, gli utenti hanno la completa sovranità sui loro asset: le tue chiavi, i tuoi asset. I recenti exploit nell’ecosistema dei bot di Telegram fanno sì che il lancio finale di Bitbot sia già un evento molto atteso.

Oltre ad attingere a MPC Custody e a un sistema senza chiave, Bitbot dispone di funzionalità anti-MEV Bot e anti-ruggine integrate, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro bot di monitoraggio dannosi o potenziali truffe.

La prevendita di BITBOT verrà lanciata la prossima settimana

Prima del lancio della piattaforma di trading, il token BITBOT nativo è pronto per la prevendita. Questa è un’opportunità per i trader di unirsi alla community, fare trading e investire.

BITBOT sarà il token di governance e offrirà l’accesso a un modello esclusivo di condivisione delle entrate. Altri vantaggi derivanti dall’adesione a Bitbot includeranno l’accesso a funzionalità come uno scanner di gemme, copy trading e reddito passivo dal programma di riferimento integrato.

Per ulteriori informazioni su questo progetto, visitare il loro sito web. Iscriviti anche alla mailing list per ricevere informazioni aggiornate man mano che la prevendita sarà attiva il 17 gennaio 2024.

