L’impennata dei prezzi di Ethereum questa settimana ha aiutato diverse altcoin a puntare a livelli più alti mentre Bitcoin ha dovuto affrontare l’importante debutto commerciale degli ETF spot. Ethereum Classic, Optimism e Arbitrum hanno registrato notevoli aumenti di prezzo in mezzo all’esuberanza del mercato.

Ecco le prospettive dei prezzi per Hedera (HBAR) e Pepe (PEPE). Al centro dell’attenzione c’è anche Meme Moguls (MGLS).

Il prezzo di Hedera (HBAR) potrebbe raggiungere quota 0,5 dollari nel 2024

HBAR è il token nativo della rete proof-of-stake Hedera. L’HBAR, che ha raggiunto il massimo storico di 0,56 dollari nel 2021, potrebbe raggiungere quel livello o un livello superiore qualora le condizioni di mercato più ampie si fondessero in un forte catalizzatore rialzista.

Uno sguardo al grafico tecnico di Hedera negli ultimi tre mesi mostra una traiettoria di tendenza rialzista, suggerendo che i rialzisti possono andare oltre le perdite viste nella scorsa settimana. Se i prezzi riprendessero slancio, superare l’ostacolo di 0,1$ potrebbe aprire la strada a un potenziale nuovo test del ATH.

L’adozione sarà fondamentale per le prospettive a lungo termine di HBAR e la recente alleanza tra Hedera e Algorand per DeRec, un sistema decentralizzato di recupero del wallet, potrebbe aggiungersi ai molteplici catalizzatori all’interno dell’ecosistema Hedera.

Pepe (PEPE): è possibile un nuovo slancio rialzista?

Il prezzo di Pepe è sceso di oltre il 6% nelle ultime 24 ore, fino a 0,000001351$ al momento della scrittura di questo articolo. Anche il volume degli scambi della moneta meme è diminuito, contraendosi del 36% poiché la negatività ha preso il sopravvento.

L’azione di oggi segue la rottura di un canale parallelo discendente, con i prezzi che raggiungono massimi di 0,00000150$. L’analista cripto Ali Martinez ha suggerito che la continuazione potrebbe portare in gioco 0,0000016$, con una potenziale corsa a 0,0000019$.

Mentre il calo del PEPE potrebbe invalidare il quadro rialzista evidenziato dall’analista cripto tramite X giovedì, le prospettive delle criptovalute per il 2024 suggeriscono che i buyer hanno la possibilità di affermare la propria autorità.

Meme Moguls (MGLS): un potenziale token 100x?

Meme Moguls (MGLS) è un nuovo progetto in prevendita il cui lancio porterà un modello unico di gioco per guadagnare nel mondo del trading di meme coin. Mentre l’industria delle criptovalute fa scalpore con il debutto sul mercato degli ETF spot su Bitcoin, un altro settore di questo mercato che vede un interesse senza precedenti è quello degli asset basati sui meme.

I token meme virali come Solana’s Bonk si sono aggiunti a un ecosistema che ha Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. Meme Moguls è l’exchange in cui i trader possono godersi l’esperienza del trading simulato di tutti gli asset meme iconici, offrendo funzionalità che possono aiutare a liberare i magnati dai normali trader.

Il token MGLS nativo alimenterà questo ecosistema, anche negli staking pool e in altri meccanismi di ricompensa. Attualmente in bilico a 0,0027$ nella fase 4 della prevendita, MGLS potrebbe sfruttare la sua probabile posizione dominante sul mercato per diventare una delle gemme di successo nel 2024.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.