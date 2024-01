Metacade aggiunge il gioco Cardano Outlaws Brawl ed espande i suoi giochi multipiattaforma

Il tentativo di Metacade (MCADE) di diventare la principale piattaforma di social gaming basata su blockchain continua dopo essere arrivato nel 2024 sulla scia del successo del lancio della beta pubblica verso la fine dello scorso anno. Nuove ed entusiasmanti partnership e traguardi importanti della roadmap hanno scandito la crescita durante tutto l’anno, guadagnando slancio dopo una prevendita di grande successo.

Ora, in vista di quello che potrebbe essere un grande primo trimestre per il più ampio spazio delle criptovalute, la piattaforma play-to-earn vuole portare il suo sviluppo al livello successivo.

Cosa ha previsto Metacade e cosa potrebbe significare per il token MCADE nativo?

Metacade collabora al gioco Outlaws Brawl di Cardano

Metacade è iniziato quest’anno con numerosi annunci di grande successo, tra cui partnership con BandZaiGame, Space Mavericks e DOGAMI.

Venerdì, Metacade ha annunciato di aver collaborato con Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) per portare Outlaws Brawl, un gioco P2E su Cardano, su Metacade.

Il gioco d’azione multiplayer in prima persona (FPS) ha guadagnato enorme attenzione sin dalla sua presentazione. HHMC afferma che sta cercando di sfruttare la blockchain per alimentare una forza di gioco simile a Counter Strike e Fortnite. La partnership espande la portata dei giochi multipiattaforma di Metacade a un altro importante ecosistema blockchain.

Ciò avviene dopo che Metacade si è unito a Blockchain Game Alliance.

Annunciata all’inizio di questo mese, la partnership rappresenta un punto di svolta fondamentale e potrebbe permetter alla piattaforma di espandere la sua incursione nell’ecosistema. P2E e Learn2Earn stanno diventando sempre più di tendenza. Nel frattempo, man mano che sempre più persone entrano a conoscenza dei giochi blockchain e della loro utilità nel mondo reale, una piattaforma che riunisce giocatori, sviluppatori e investitori come Metacade potrebbe ottenere un’enorme popolarità.

Cosa succederà a Metacade nel 2024?

Mancano alcuni giorni prima che la community di Metacade riceva un aggiornamento su ciò che il team ha in serbo per questo trimestre e per l’anno.

Come condiviso sull’account X ufficiale, il CEO di Metacade Russell Bennett fornirà un aggiornamento su cosa aspettarsi nel primo trimestre del 2024 il 18 gennaio. La community potrà incontrare il capo di Metacade alle 20:00 tramite YouTube. Vedi il link qui sotto:

Nel 2024, i potenziali sviluppi potrebbero includere il lancio del programma di sovvenzioni Metacade, l’introduzione di un mercato NFT e uno sguardo anticipato ai giochi AR/VR.

In mezzo a questo, la community ha potuto vedere una serie di molteplici partnership chiave portare lanci di giochi e concorsi definitivi su Metacade. In cima alla lista delle cose da fare c’è anche il marketing e la partecipazione a giochi di criptovaluta globali ed eventi blockchain.

Ma non è tutto. Per liberare tutto il potenziale del suo ecosistema, Metacade ha delineato una roadmap ambiziosa. Oltre ai pass digitali, è in atto l’onboarding di un pubblico più vasto con funzionalità cross-chain e Web2.

Previsioni per MCADE

Le notizie sulle ultime partnership di Metacade nelle ultime settimane sono state in gran parte sommerse dalle voci che individuavano gli ETF Bitcoin creati prima dell’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Ma con la SEC che alla fine ha ceduto all’approvazione un decennio dopo la prima richiesta di ETF spot, questo è un momento di svolta che farà da carburante al più ampio settore delle criptovalute.

L’ecosistema di gioco ha delineato una propria traiettoria negli ultimi due anni e Metacade è ben posizionata per sfruttarla. Un’ulteriore crescita potrebbe aiutare il prezzo futuro del token nativo, che ai livelli attuali vicino a 0,012$, è ben al di sotto del massimo storico di 0,045$ raggiunto a maggio dello scorso anno.

Con tutto ciò che è in programma per l’ecosistema Metacade, il prezzo di MCADE potrebbe raggiungere un nuovo massimo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.