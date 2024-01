I prezzi delle criptovalute hanno vacillato negli ultimi giorni mentre gli investitori reagiscono all’approvazione di questa settimana di un ETF spot su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). Anche se la maggior parte di loro si è impennata poco dopo, si è poi ritirata, con Bitcoin che è sceso da 49.000$ a 41.000$.

Come ho scritto venerdì, questo pullback è avvenuto a causa di una situazione nota con l’espressione “compra la voce, vendi la notizia”. Nella maggior parte dei casi, gli asset tendono a salire prima di un evento importante per poi ritirarsi quando arrivano le notizie reali. In questo caso, il declino è avvenuto perché l’approvazione dell’ETF era già prevista e prevista dagli investitori.

Alcune altcoin stanno andando bene

La maggior parte delle criptovalute e dei mining stock di Bitcoin sono crollati dopo l’approvazione dell’ETF. Alcuni, però, hanno continuato ad andare bene. Pullix, una nuova società emergente, ha raccolto oltre 3,5 milioni di dollari negli ultimi mesi. Puoi comprare il token qui.

Allo stesso tempo, alcune altcoin come Tron, Bitcoin Cash e Internet Computer hanno ottenuto buoni risultati. Il prezzo del TRX di Tron è aumentato di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, mentre Bitcoin Cash è aumentato di oltre il 6%. L’ICP di Internet Computer è aumentato di oltre il 4%.

Queste altcoin sono aumentate per vari motivi, tra cui la speculazione è la ragione più probabile. Nel caso di Tron e Bitcoin Cash, gli analisti ritengono che nei prossimi mesi potremmo vedere alcune proposte di ETF.

La visione più logica è che la battaglia degli ETF riguarderà Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo. Tuttavia, si teme che la SEC non autorizzerà l’ETF a causa della sua caratteristica di staking.

Si prevede inoltre che l’ETF rifiuterà un ETF spot su Tron a causa dei suoi problemi legali con Justin Sun, il fondatore della piattaforma. Nel 2023, la SEC ha accusato Justin Sun di condurre uno schema di manipolazione su larga scala attraverso il wash trading.

Un ETF Bitcoin Cash è fattibile per via della sua somiglianza con Bitcoin. Tuttavia, è improbabile che qualche società richieda un ETF BCH a causa dei suoi bassi volumi. Internet Computer è cresciuto dopo che Bitfinity ha raccolto fondi per costruire una rete layer-2 per Bitcoin.

Continua la vendita dei token Pullix

Pullix è un’azienda che mira a diventare un attore leader nel settore delle criptovalute. Lo farà sconvolgendo aziende come Uniswap, dYDx e Binance creando un exchange ibrido che unisce caratteristiche degli exchange decentralizzati (DEX) e centralizzati (CEX).

L’obiettivo di questo approccio è quello di dare ai clienti le funzionalità di entrambi i tipi di exchange e garantire che ci sia un’adeguata liquidità nell’ecosistema. Mira inoltre ad aiutare i clienti di tutto il mondo a scambiare asset digitali a commissioni più basse e con uno slippage inferiore.

Pullix sta ora effettuando una vendita di token mentre costruisce il suo ecosistema. Gli sviluppatori hanno già raccolto oltre 3,2 milioni di dollari dagli investitori. Chi fosse interessato può partecipare utilizzando diverse monete come Bitcoin, Ethereum, BNB e Tether. Puoi leggere il white paper di Pullix qui.

Come altri asset, investire in Pullix presenta i suoi rischi. Innanzitutto, ci sono rischi normativi poiché la SEC può sostenere che il token Pullix è una sicurezza finanziaria. C’è anche il rischio che il token non riceva molta domanda quando verrà quotato in borsa. Ciò significa che dovresti adottare cautela utilizzando le migliori strategie di gestione del rischio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.