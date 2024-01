Le azioni dell’URA ETF guadagnano slancio con l’aumento dei prezzi dell’uranio

I prezzi dell’uranio hanno continuato la loro tendenza al rialzo poiché permanevano le preoccupazioni sull’offerta. Di conseguenza, l’ETF Global X Uranium (URA) è salito al massimo di $ 31,50, il suo punto più alto da gennaio 2013, rendendolo uno dei migliori performance di quest’anno. È aumentato di oltre il 400% dal punto più basso del 2020.

Gli afflussi di URA sono in aumento

L’ETF Global X Uranium è uno dei fondi più grandi del settore energetico con oltre 2,7 miliardi di dollari di asset. Recentemente, un numero maggiore di investitori ha continuato a allocare capitale nel fondo poiché la domanda è aumentata.

I dati di ETF.com mostrano che il fondo ha registrato afflussi negli ultimi cinque mesi consecutivi. In tutto, ha aggiunto oltre 370 milioni di dollari di asset. Questa tendenza ha aiutato il fondo a raggiungere il livello più alto in oltre un decennio.

URA è un ETF che offre agli investitori l’accesso ad alcune delle più grandi società minerarie di uranio a livello globale. Alcune delle sue più grandi società costituenti sono Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp e Paladin Energy. Ha anche investito in Sprott Physical, un fondo che detiene beni reali di uranio.

La maggior parte delle società dell’URA ETF provengono dal Canada, seguito da Australia, Stati Uniti, Corea del Sud e Regno Unito. Nella maggior parte dei casi, il fondo è spesso visto come un buon modo indiretto per investire nell’uranio.

I prezzi dell’uranio hanno registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi con l’aumento della domanda di energia prodotta dall’uranio. In Europa, paesi come Germania e Francia hanno deciso di prolungare la durata della loro produzione di uranio dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina.

Allo stesso modo, negli Stati Uniti, Biden ha aumentato gli investimenti nell’uranio, che secondo lui aiuterà il paese a raggiungere lo zero netto entro il 2050. In una dichiarazione della scorsa settimana, un capo chiave del Dipartimento dell’Energia ha detto :

“Incrementare la nostra fornitura interna di uranio non solo farà avanzare la storica agenda climatica del presidente Biden, ma aumenterà anche la sicurezza energetica dell’America, creerà posti di lavoro ben retribuiti e rafforzerà la nostra competitività economica”.

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni per le forniture di uranio. In un comunicato della scorsa settimana, Kazatomprom, la più grande azienda di uranio al mondo, ha affermato che la sua produzione sarà molto inferiore al previsto. Ha attribuito questo rallentamento a un forte calo dell’acido solforico, un elemento cruciale nella sua estrazione mineraria.

Analisi del titolo URA ETF

Grafico URA di TradingView

Passando al grafico mensile a lungo termine, vediamo che l’URA ETF è in forte tendenza rialzista da molto tempo. Più di recente, il fondo è salito sopra la resistenza chiave a 27,85 dollari, il punto più alto nel novembre 2021. Ha anche registrato un rally sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, un segnale positivo.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire nei prossimi mesi poiché i trader puntano al punto di ritracciamento del 38,2% a 40,62 dollari. Questo prezzo target è superiore di circa il 28,73% al livello attuale ed è in linea con la mia ultima previsione URA.

